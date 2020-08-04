***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.08.2020 10:08
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 20.07
.2020-31.07.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864378
BIST
17:181.073
En Yüksek
|Değişim
|: -4,83%
|| -54,38
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.070
17:186,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:188,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:18443,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,04
|Açılış
|: 443,79
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,04
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|47.532.366
|% 10,00
|
|RTALB
|41,20
|119.996.222
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,33
|41.753.671
|% 9,97
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.676.709
|% 9,96
|
|KLNMA
|41,76
|52.860.359
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|21.204.492
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.252.815
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.073.613
|% -10,00
|
|BTCIM
|3,78
|14.634.562
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|THYAO
|10,56
|1.081.048.176
|% -1,22
|
|AKBNK
|5,00
|634.477.401
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,04
|1.283.620.951
|% -8,93
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,26
|511.472.932
|% -9,96
|
|GARAN
|6,75
|1.309.269.618
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0531
|9,0985
|% -0,07
|
|Frank
|7,5737
|7,6193
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|5,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.942
|-8,10
|
|Tam
|2.996
|3.028
|-8,20
|
|Yarım
|1.454
|1.476
|-4,00
|
|Çeyrek
|729
|740
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,17
|