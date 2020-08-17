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***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

17.08.2020 09:38
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
03.08.2020-14.08.2020
Açıklamalar

ORGE.E
 
paylarında 03.08
.2020-14.08.2020 
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca 
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869279


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 16,94 65.099.750 % 10,00  
ARMDA 26,40 8.127.934 % 10,00  
KENT 2.518,80 14.226.182 % 10,00  
ALCTL 22,02 44.024.358 % 9,99  
TKURU 73,60 571.136 % 9,93  
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13:54 Alış Satış %  
Dolar 7,3887 7,3897 % 0,44  
Euro 8,7557 8,7618 % 0,55  
Sterlin 9,6545 9,7029 % 0,59  
Frank 8,1054 8,1542 % 0,55  
Riyal 1,9639 1,9737 % 0,41  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 9,68  
Altın Gr. 464 464 4,07  
Cumhuriyet 3.088 3.135 -38,00  
Tam 3.075 3.151 17,50  
Yarım 1.486 1.524 7,98  
Çeyrek 745 762 3,99  
Gümüş.Ons 26,97 27,01 0,55  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,15  
B. Petrol 44,69 44,69 -0,11  
Seans Raporu 13:54
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