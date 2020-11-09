***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
09.11.2020 09:37
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
26.10.2020-06.11.2020
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 26.10
.2020-06.11.2020
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887010
BIST
10:581.214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 22,17
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
10:588,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -0,2288
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5700
|
8,5274
En Düşük
8,1818
10:589,8627
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -0,2637
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,0521
En Düşük
9,7367
10:58521,66
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -13,17
|Açılış
|: 521,66
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler10:58
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.620.184
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|165.086.352
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.022.125.174
|% 4,30
|
|AKBNK
|5,22
|258.735.538
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,41
|249.317.864
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,53
|224.753.564
|% 2,32
|
|ODAS
|3,62
|216.526.401
|% 0,56
|
|GARAN
|7,28
|1.022.125.174
|% 4,30
|
|SKBNK
|1,50
|165.086.352
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,41
|249.317.864
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,83
|150.779.053
|% 1,67
|
|TSKB
|2,19
|160.613.807
|% 2,82
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2837
|8,2905
|% -2,69
|
|Euro
|9,8529
|9,8627
|% -2,60
|
|Sterlin
|10,8944
|10,9491
|% -2,48
|
|Frank
|9,1836
|9,2389
|% -2,59
|
|Riyal
|2,2043
|2,2153
|% -2,67
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,75
|
|Altın Gr.
|521
|522
|-13,31
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|0,93
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
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11:12BRKSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 696, 917 adet işlem
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11:11ETYAT
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 424 adet işlem
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11:09XU100
Endeks 1, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 6, 186.00 milyon TL de
-
11:08ISCTR
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 069, 227 adet işlem
-
11:06MARTI
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 394, 439 adet işlem