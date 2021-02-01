***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.02.2021 10:00
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.01.2021-29.01.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 18.01
.2020-29.01.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906630
BIST
10:271.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.488
En Düşük
1.472
10:277,2625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0568
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2519
10:278,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0721
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,7973
10:27434,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,83
|Açılış
|: 434,36
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler10:25
|IDEAS
|16,28
|3.178.922
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|13.023.054
|% 10,00
|
|KONTR
|64,45
|56.597.513
|% 9,98
|
|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|ISKPL
|21,42
|557.841
|% 9,96
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|NIBAS
|40,00
|3.455.776
|% -7,45
|
|ODAS
|3,88
|246.707.484
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,45
|209.422.418
|% 1,66
|
|KARSN
|5,42
|183.085.863
|% 4,03
|
|SISE
|7,29
|158.274.131
|% 0,83
|
|KOZAL
|116,80
|147.039.887
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,45
|209.422.418
|% 1,66
|
|ODAS
|3,88
|246.707.484
|% 2,37
|
|KARSN
|5,42
|183.085.863
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,46
|47.969.375
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,84
|87.842.183
|% -0,35
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2577
|7,2622
|% -0,78
|
|Euro
|8,8037
|8,8106
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,9373
|9,9871
|% -0,59
|
|Frank
|8,1034
|8,1522
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9287
|1,9384
|% -0,86
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,28
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,86
|1,94
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,43
|
|B. Petrol
|55,32
|55,32
|0,30
|