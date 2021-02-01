Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

01.02.2021 10:00



***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.01.2021-29.01.2021
Açıklamalar

ORGE.E
 
paylarında 18.01
.2020-29.01.2021 
 
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
 
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906630


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:271.482
Değişim :  0,59% |  8,66
Açılış :  1.485  
Önceki Kapanış :  1.473  
En Yüksek
1.488 En Düşük
1.472
BIST En Aktif Hisseler10:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 16,28 3.178.922 % 10,00  
SEKUR 35,42 13.023.054 % 10,00  
KONTR 64,45 56.597.513 % 9,98  
SNKRN 29,12 844.655 % 9,97  
ISKPL 21,42 557.841 % 9,96  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Dolar 7,2577 7,2622 % -0,78  
Euro 8,8037 8,8106 % -0,84  
Sterlin 9,9373 9,9871 % -0,59  
Frank 8,1034 8,1522 % -0,99  
Riyal 1,9287 1,9384 % -0,86  
daha fazla
10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 20,28  
Altın Gr. 435 435 1,95  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 28,80 28,86 1,94  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,43  
B. Petrol 55,32 55,32 0,30  
Seans Raporu 10:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru