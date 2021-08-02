***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
02.08.2021 09:49
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
19.07.2021-30.07.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 19.07
.2021-30.07.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954042
BIST
10:001.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.398
10:008,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
10:0010,0455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
10:00491,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,88
|Açılış
|: 491,36
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
490,82
BIST En Aktif Hisseler10:00
|KTSKR
|24,02
|2.194.948
|% 9,08
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|CEOEM
|9,15
|671.702
|% 5,17
|
|RHEAG
|2,10
|19.131
|% 3,96
|
|CEMAS
|1,37
|3.948.395
|% 3,79
|
|METUR
|6,45
|389.000
|% -5,43
|
|HURGZ
|1,60
|972.200
|% -4,19
|
|SNKRN
|25,00
|64.675
|% -2,34
|
|ODAS
|1,35
|1.842.535
|% -2,12
|
|POLTK
|337,00
|7.751
|% -1,95
|
|IDGYO
|3,08
|158.704.647
|% 2,67
|
|GSRAY
|3,81
|141.690.149
|% 0,53
|
|HALKB
|4,59
|107.279.592
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,47
|86.431.403
|% 0,62
|
|GOZDE
|5,52
|67.672.518
|% 0,00
|
|IDGYO
|3,08
|158.704.647
|% 2,67
|
|ITTFH
|1,59
|64.970.039
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,81
|141.690.149
|% 0,53
|
|HALKB
|4,59
|107.279.592
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,47
|86.431.403
|% 0,62
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-5,94
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,74
|