***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
16.08.2021 09:52
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
02.08.2021-13.08.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 02.08
.2021-13.08.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958191
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
0
En Düşük
0
18:058,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5480
|
8,5318
En Düşük
8,4777
18:0510,0297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0227
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0500
|
10,0779
En Düşük
10,0059
18:05484,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,54
|Açılış
|: 484,99
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
483,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,63
|426.983
|% 0,00
|
|BASGZ
|18,36
|345.875.051
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,36
|5.271.052
|% 0,00
|
|DAGI
|4,25
|195.663.539
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,57
|6.319.271
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,63
|426.983
|% 0,00
|
|BASGZ
|18,36
|345.875.051
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,36
|5.271.052
|% 0,00
|
|DAGI
|4,25
|195.663.539
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,57
|6.319.271
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 0,00
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 0,00
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 0,00
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4978
|8,5014
|% -0,18
|
|Euro
|10,0108
|10,0297
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,7403
|11,7991
|% -0,30
|
|Frank
|9,2446
|9,3003
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2610
|2,2724
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|-0,89
|