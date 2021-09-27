***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
27.09.2021 09:48
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
13.09.2021-24.09.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 13.09
.2021-24.09.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965276
BIST
10:111.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.396
En Düşük
1.392
10:118,8612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
10:1110,3854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0481
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3717
10:11501,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,11
|Açılış
|: 501,16
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler10:08
|INVEO
|104,20
|3.264.482
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|14.756.309
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|1.983.831
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,35
|7.572.923
|% 9,87
|
|BRMEN
|2,20
|57.046
|% 8,37
|
|PENTA
|167,50
|2.346.697
|% -6,69
|
|KTSKR
|50,20
|324.245
|% -6,60
|
|YEOTK
|69,40
|5.002.392
|% -5,19
|
|BJKAS
|5,86
|14.002.169
|% -4,72
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|GARAN
|8,88
|127.156.045
|% 0,68
|
|THYAO
|13,72
|46.760.809
|% 0,73
|
|EREGL
|17,03
|40.402.021
|% 1,01
|
|SISE
|8,22
|39.665.970
|% 0,37
|
|TUPRS
|111,60
|33.431.550
|% 0,72
|
|GARAN
|8,88
|127.156.045
|% 0,68
|
|TSPOR
|3,44
|22.307.551
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,34
|12.546.250
|% 0,86
|
|SISE
|8,22
|39.665.970
|% 0,37
|
|PETKM
|6,34
|28.705.192
|% 1,28
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8600
|8,8634
|% -0,03
|
|Euro
|10,3780
|10,3879
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,0836
|12,1442
|% -0,03
|
|Frank
|9,5244
|9,5818
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% 0,07
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|7,24
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|0,83
|