***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
28.03.2022 10:36
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
14.03.2022- 25.03.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
14.03.2022- 25.03.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013346
BIST
10:282.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,65
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.182
En Düşük
2.170
10:2814,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8520
En Düşük
14,8049
10:2816,2716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0233
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
10:28923,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,77
|Açılış
|: 923,13
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKKO
|13,31
|35.226.653
|% 10,00
|
|ULUSE
|85,15
|482.375
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|14.713.538
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|291.615
|% 9,90
|
|MERKO
|3,74
|9.266.259
|% 8,09
|
|DIRIT
|3,03
|32.312
|% -7,06
|
|DZGYO
|2,82
|6.249.672
|% -6,93
|
|HURGZ
|2,01
|10.922.081
|% -3,37
|
|EUHOL
|3,58
|1.222.877
|% -2,98
|
|TTRAK
|241,40
|66.012.505
|% -2,86
|
|THYAO
|28,76
|914.668.058
|% 2,13
|
|SASA
|62,30
|433.791.532
|% 3,83
|
|KARSN
|5,09
|341.850.229
|% 2,83
|
|KRDMD
|15,26
|297.530.439
|% -0,26
|
|EREGL
|32,88
|256.119.777
|% -0,96
|
|ODAS
|1,71
|149.994.349
|% 1,79
|
|KARSN
|5,09
|341.850.229
|% 2,83
|
|THYAO
|28,76
|914.668.058
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,30
|72.425.384
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,88
|109.559.184
|% -0,51
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8329
|14,8380
|% 0,05
|
|Euro
|16,2561
|16,2715
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,4674
|19,5650
|% -0,12
|
|Frank
|15,8223
|15,9177
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9463
|3,9661
|% 0,12
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-25,70
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,95
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,31
|