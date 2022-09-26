***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
26.09.2022 09:27
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
12.09.2022 - 23.09.2022
Açıklamalar
ORGE.E paylarında, 12.09.2022- 23.09.2022 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065068
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
0
En Düşük
0
18:0518,4497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0277
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05971,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,88
|Açılış
|: 971,27
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGHOL
|83,90
|114.408.787
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AGHOL
|83,90
|114.408.787
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4424
|18,4491
|% 0,19
|
|Euro
|17,7840
|17,8074
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,5097
|19,6075
|% -2,10
|
|Frank
|18,6236
|18,7358
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8940
|4,9185
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-7,42
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.639
|6.738
|-24,00
|
|Yarım
|3.227
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem