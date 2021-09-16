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***AKMEN* *AKM* *RYGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

16.09.2021 14:47



***AKMEN******AKM******RYGYO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 246.000.001 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 253.999.999 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 103,25203 oranında artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.08.2021 – 10.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 453.414 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 15.09.2021 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.
15.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 453.414 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
HARUN ZEREY 50.000 % 11,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 100.000 % 22,05 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 100.000 % 22,05 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
MURAT AKYOL 200.000 % 44,11 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964083


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