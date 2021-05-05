***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını AKM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 162 adet varant 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve AKM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***ARAAZ.V, ARABA.V, ARABB.V, ARABC.V, ARAPZ.V, ARAQA.V, ARAQB.V, ARAQC.V, ASAAQ.V, ASAAR.V, ASAAS.V, ASAAT.V, ASAPQ.V, ASAPR.V, ASAPS.V, ASAPT.V, DLAAE.V, DLAAF.V, DLAAG.V, DLAAH.V, DLAPE.V, DLAPF.V, DLAPG.V, DLAPH.V, EDABD.V, EDABE.V, EDABF.V, EDABG.V, EDAQD.V, EDAQE.V, EDAQF.V, EDAQG.V, EKABI.V, EKABJ.V, EKABK.V, EKABL.V, EKAQI.V, EKAQJ.V, EKAQK.V, EKAQL.V, GRABX.V, GRABY.V, GRABZ.V, GRACA.V, GRAQX.V, GRAQY.V, GRAQZ.V, GRARA.V, HBAAI.V, HBAAJ.V, HBAAK.V, HBAAL.V, HBAPI.V, HBAPJ.V, HBAPK.V, HBAPL.V, IBABS.V, IBABT.V, IBABU.V, IBABV.V, IBAQN.V, IBAQO.V, IBAQP.V, IBAQQ.V, IZACL.V, IZACM.V, IZACN.V, IZACO.V, IZACP.V, IZACQ.V, IZACR.V, IZACS.V, IZACT.V, IZARL.V, IZARM.V, IZARN.V, IZARO.V, IZARP.V, IZARQ.V, IZARR.V, IZARS.V, IZART.V, KHABN.V, KHABO.V, KHABP.V, KHABQ.V, KHAQN.V, KHAQO.V, KHAQP.V, KHAQQ.V, KRAAQ.V, KRAAR.V, KRAAS.V, KRAAT.V, KRAPQ.V, KRAPR.V, KRAPS.V, KRAPT.V, PEABS.V, PEABT.V, PEABU.V, PEABV.V, PEAQN.V, PEAQO.V, PEAQP.V, PEAQQ.V, SIAAU.V, SIAAV.V, SIAAW.V, SIAAX.V, SIAPU.V, SIAPV.V, SIAPW.V, SIAPX.V, TEAAM.V, TEAAN.V, TEAAO.V, TEAAP.V, TEAPM.V, TEAPN.V, TEAPO.V, TEAPP.V, TKAAX.V, TKAAY.V, TKAAZ.V, TKABA.V, TKAPX.V, TKAPY.V, TKAPZ.V, TKAQA.V, TLAAU.V, TLAAV.V, TLAAW.V, TLAAX.V, TLAPU.V, TLAPV.V, TLAPW.V, TLAPX.V, TPABS.V, TPABT.V, TPABU.V, TPABV.V, TPAQN.V, TPAQO.V, TPAQP.V, TPAQQ.V, VBABS.V, VBABT.V, VBABU.V, VBABV.V, VBAQN.V, VBAQO.V, VBAQP.V, VBAQQ.V, YBABN.V, YBABO.V, YBABP.V, YBABQ.V, YBAQN.V, YBAQO.V, YBAQP.V, YBAQQ.V ***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934541BIST