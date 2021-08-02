***AKMEN* *EREGL* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
02.08.2021 18:02
***AKMEN******EREGL******GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EREGL, AKMEN, GARFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01CG5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA82111 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954200
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:059,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,63
|Açılış
|: 489,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4034
|8,4064
|% 0,70
|
|Euro
|9,9747
|9,9850
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,6525
|11,7110
|% 0,82
|
|Frank
|9,2543
|9,3101
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2344
|2,2456
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,35
|
|Altın Gr.
|489
|490
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,09
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243