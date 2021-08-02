Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *EREGL* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

02.08.2021 18:02



***AKMEN******EREGL******GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EREGL, AKMEN, GARFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01CG5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82117 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT82125 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA82111 FİNANSMAN BONOSU 02/08/2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954200


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.409
Değişim :  0,65% |  9,16
Açılış :  1.402  
Önceki Kapanış :  1.400  
En Yüksek
1.409 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 3,63 11.731.442 % 10,00  
ORMA 31,48 667.447 % 9,99  
KTSKR 26,64 36.267.026 % 9,99  
DAGHL 17,58 50.767.283 % 9,94  
EDATA 14,83 159.584.824 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4034 8,4064 % 0,70  
Euro 9,9747 9,9850 % 0,62  
Sterlin 11,6525 11,7110 % 0,82  
Frank 9,2543 9,3101 % 0,76  
Riyal 2,2344 2,2456 % 0,69  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -3,35  
Altın Gr. 489 490 2,84  
Cumhuriyet 3.258 3.308 36,00  
Tam 3.244 3.326 34,07  
Yarım 1.568 1.609 16,48  
Çeyrek 786 804 8,25  
Gümüş.Ons 25,52 25,55 0,12  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,09  
B. Petrol 72,29 72,29 -0,60  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru