***AKMEN* *HALKB* *HLVKS* *A1CAP* *BRKVY* *QNBFL* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***AKMEN******HALKB******HLVKS******A1CAP******BRKVY******QNBFL******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler A1CAP, AKMEN, BRKVY, HLVKS, QNBFL, HALKB, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP52214 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2022 İtfaA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP52222 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DV2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/05/2022 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52219 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR52222 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2022 İtfaSET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNE2213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030917BIST