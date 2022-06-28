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***AKMEN* *KORTS* *SEKFK* *HALKB* *ZKBVK* *HLVKS* *KTKVK* *EKTVK* *TMKS* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

28.06.2022 17:23
***AKMEN* *KORTS* *SEKFK* *HALKB* *ZKBVK* *HLVKS* *KTKVK* *EKTVK* *TMKS* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.


***AKMEN******KORTS******SEKFK******HALKB******ZKBVK******HLVKS******KTKVK******EKTVK******TMKS******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, EKTVK, HLVKS, KORTS, KTKVK, QNBFL, SEKFK, HALKB, TMKS, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01E78 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 28/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62265 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62265 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62273 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62273 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62224 FİNANSMAN BONOSU 28/06/2022 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62224 FİNANSMAN BONOSU 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT92216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62252 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62252 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR62221 FİNANSMAN BONOSU 28/06/2022 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK62237 FİNANSMAN BONOSU 28/06/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL62811 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62248 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 28/06/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK62242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039749


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