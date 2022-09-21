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***AKMEN* *SISE* *GARFA* *QNBFL* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.09.2022 17:37
***AKMEN* *SISE* *GARFA* *QNBFL* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKMEN******SISE******GARFA******QNBFL******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SISE, QNBFL, GARFA, PNSUT, AKMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE62310 1.500.000.000 16.09.2022 13.06.2023 23.09.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR12325 221.330.000 21.09.2022 18.01.2023 23.09.2022
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA22315 145.000.000 21.09.2022 01.02.2023 23.09.2022
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST32317 150.000.000 21.09.2022 17.03.2023 23.09.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM32334 500.000.000 21.09.2022 17.03.2023 23.09.2022
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSSISE92310 700.000.000 21.09.2022 26.09.2023 23.09.2022


İlgili Şirketler [SISE, QNBFL, GARFA, PNSUT, AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064538


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 7,92 3.441.903 % 10,00  
GESAN 78,10 485.390.748 % 10,00  
ULUSE 118,80 18.760.137 % 10,00  
ZOREN 3,96 968.861.327 % 10,00  
MZHLD 74,35 26.130.950 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3145 18,3304 % 0,06  
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Sterlin 20,6965 20,8003 % -0,37  
Frank 18,9027 19,0166 % -0,02  
Riyal 4,8567 4,8811 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.668 1.668 2,84  
Altın Gr. 982 982 2,45  
Cumhuriyet 6.658 6.759 14,00  
Tam 6.662 6.756 -19,00  
Yarım 3.246 3.300 1,00  
Çeyrek 1.628 1.651 0,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,45 0,16  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,11  
B. Petrol 89,74 89,74 -0,88  
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