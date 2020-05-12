***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:01
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844313
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
0
En Düşük
0
18:057,0222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0509
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
18:057,6049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
18:05384,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,53
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% 0,00
|
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% 0,00
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 0,00
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6471
|8,6905
|% -0,57
|
|Frank
|7,2060
|7,2494
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8671
|1,8764
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,55
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.534
|-3,60
|
|Tam
|2.553
|2.600
|-3,70
|
|Yarım
|1.246
|1.271
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|636
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|0,19
|