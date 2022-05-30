***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.05.2022 10:13
***AKMGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Klepierre SA adına vekaleten Yasemin Casun Tuncer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033248
BIST
11:342.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 60,48
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:3416,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2105
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4016
En Düşük
16,2359
11:3417,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2379
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6467
En Düşük
17,4021
11:34978,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,45
|Açılış
|: 978,73
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:32
|EGEPO
|9,46
|11.805.064
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|16.632.830
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,09
|3.559.389
|% -6,71
|
|KRTEK
|16,48
|8.109.129
|% -3,68
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|QNBFL
|66,70
|14.674
|% -2,91
|
|THYAO
|49,18
|3.295.823.944
|% 9,24
|
|SISE
|21,08
|1.031.833.019
|% 3,33
|
|KARSN
|7,05
|909.556.485
|% 2,62
|
|SAHOL
|20,96
|756.216.162
|% 3,15
|
|EREGL
|33,56
|671.986.503
|% 2,07
|
|KARSN
|7,05
|909.556.485
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,91
|358.444.048
|% 2,62
|
|THYAO
|49,18
|3.295.823.944
|% 9,24
|
|SKBNK
|1,24
|83.076.092
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,63
|166.985.593
|% 1,94
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3856
|16,3940
|% 1,25
|
|Euro
|17,6270
|17,6471
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,6130
|20,7164
|% 1,09
|
|Frank
|17,0257
|17,1283
|% 1,08
|
|Riyal
|4,3542
|4,3761
|% 1,18
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,21
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,46
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.454
|6.615
|25,48
|
|Yarım
|3.119
|3.200
|12,32
|
|Çeyrek
|1.565
|1.600
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,00
|