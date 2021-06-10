***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar, farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırımı yapan fonlar bulunduğu gibi swap, opsiyon, forward ve futures (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.XAG kodlu gümüş fiyatının TL değeri (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer 65Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (TL)+ 20S&P GSCI Silver Official Close Index ER Endeksi (TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)+ 10BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941600BIST