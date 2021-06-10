***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 00:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar, farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırımı yapan fonlar bulunduğu gibi swap, opsiyon, forward ve futures (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
XAG kodlu gümüş fiyatının TL değeri (Bloomberg'de ilan edilen "XAG" kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer 65
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (TL)+ 20
S&P GSCI Silver Official Close Index ER Endeksi (TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)+ 10
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941600
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4368
En Düşük
8,4255
18:0510,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,2930
En Düşük
10,2638
18:05515,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,62
|Açılış
|: 514,87
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4168
|8,4368
|% 0,11
|
|Euro
|10,2613
|10,2930
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9182
|11,9780
|% -1,40
|
|Frank
|9,3886
|9,4452
|% -1,69
|
|Riyal
|2,2417
|2,2529
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|1,54
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,77
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,02
|
|B. Petrol
|72,25
|72,25
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem