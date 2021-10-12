***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 16:59
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Emre Tayfur 27.09.2021 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Hazine Dealer. 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969847
BIST
16:461.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:469,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:4610,4222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0244
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:46510,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,56
|Açılış
|: 510,29
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:46
|GESAN
|23,76
|224.827.425
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|14.649.889
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.291.561
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|PRKAB
|21,30
|65.060.454
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|126.992.557
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,32
|72.844.747
|% -9,82
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,82
|19.137.057
|% -7,14
|
|GARAN
|9,55
|1.384.563.369
|% 1,17
|
|ASELS
|16,46
|1.175.718.621
|% 4,05
|
|THYAO
|14,00
|879.872.999
|% -1,41
|
|SASA
|27,94
|702.252.111
|% 0,50
|
|KRDMD
|6,86
|644.358.840
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,43
|603.878.592
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|309.394.581
|% 2,23
|
|GARAN
|9,55
|1.384.563.369
|% 1,17
|
|ODAS
|1,50
|142.953.052
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,86
|644.358.840
|% 0,73
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0188
|9,0228
|% 0,24
|
|Euro
|10,4165
|10,4222
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,2262
|12,2875
|% 0,21
|
|Frank
|9,6577
|9,7159
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3974
|2,4094
|% 0,19
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|14,53
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.375
|3.426
|24,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|25,47
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|12,31
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|-0,06
|
Seans Raporu
16:46
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16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, EKGYO, KOZAL
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16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.40 ) 1, 249
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EKIZ, EDIP, MERIT, KSTUR, PENTA, GESAN
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16:59
CEMTS, GESAN, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:59
OYLUM, AYCES, IDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında