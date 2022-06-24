***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
24.06.2022 09:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,95
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,89
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,89
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
726412,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,34
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,69
d) Diğer Giderler (%)
% 1,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi (Güncel)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039036
BIST
10:492.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,63
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:4917,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0205
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,2992
10:4918,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:491.020,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.020,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.021,20
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MAKIM
|15,56
|71.274.442
|% 9,96
|
|ACSEL
|53,20
|15.571.652
|% 7,04
|
|FMIZP
|128,00
|31.233.506
|% 5,87
|
|RTALB
|14,66
|31.962.060
|% 5,54
|
|TSPOR
|4,64
|60.144.306
|% 4,98
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|UFUK
|76,20
|428.396
|% -3,91
|
|THYAO
|50,95
|818.026.445
|% 0,79
|
|ASELS
|24,38
|744.597.425
|% 4,64
|
|ODAS
|3,16
|308.896.099
|% -2,47
|
|EREGL
|27,50
|256.371.532
|% -0,29
|
|SISE
|21,50
|240.700.156
|% -0,28
|
|ODAS
|3,16
|308.896.099
|% -2,47
|
|EKGYO
|2,58
|98.542.971
|% -0,39
|
|ASELS
|24,38
|744.597.425
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,81
|141.500.101
|% -0,62
|
|PRDGS
|2,86
|82.606.634
|% 0,00
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3676
|17,3730
|% 0,12
|
|Euro
|18,2913
|18,3075
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2633
|21,3699
|% 0,35
|
|Frank
|18,0073
|18,1158
|% 0,30
|
|Riyal
|4,6153
|4,6385
|% 0,21
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|7,44
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|4,88
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.875
|13,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,49
|