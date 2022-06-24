***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
24.06.2022 09:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2022
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,95
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,77
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,77
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
712560,08
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,2
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,08
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,84
d) Diğer Giderler (%)
% 1,92
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi (Güncel)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039037
BIST
10:492.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,63
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:4917,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0205
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,2992
10:4918,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:491.020,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.020,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.021,20
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MAKIM
|15,56
|71.255.023
|% 9,96
|
|ACSEL
|53,10
|15.205.821
|% 6,84
|
|RTALB
|14,66
|31.760.328
|% 5,54
|
|FMIZP
|127,40
|30.878.426
|% 5,38
|
|ECZYT
|50,45
|23.674.439
|% 5,10
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|ETYAT
|3,02
|723.952
|% -4,73
|
|TSGYO
|4,70
|5.273.185
|% -4,47
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|THYAO
|50,95
|815.741.672
|% 0,79
|
|ASELS
|24,36
|738.807.212
|% 4,55
|
|ODAS
|3,18
|274.891.689
|% -1,85
|
|EREGL
|27,50
|246.553.070
|% -0,29
|
|SISE
|21,50
|238.024.269
|% -0,28
|
|ODAS
|3,18
|274.891.689
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,59
|97.190.766
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|738.807.212
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,81
|140.100.357
|% -0,62
|
|TSKB
|2,17
|61.951.637
|% -0,46
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3676
|17,3730
|% 0,12
|
|Euro
|18,2913
|18,3075
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2574
|21,3640
|% 0,32
|
|Frank
|18,0091
|18,1176
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6156
|4,6387
|% 0,22
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|4,88
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.875
|13,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,24
|