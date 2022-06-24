***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
24.06.2022 10:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,29
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,29
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
121175
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,49
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,43
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,46
d) Diğer Giderler (%)
% 1,71
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi (Güncel)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039060
BIST
10:552.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:5517,3794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0269
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3794
En Düşük
17,2992
10:5518,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:551.022,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.022,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.022,88
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:55
|MAKIM
|15,56
|71.389.119
|% 9,96
|
|ACSEL
|53,30
|16.073.425
|% 7,24
|
|RTALB
|14,65
|32.046.624
|% 5,47
|
|DERHL
|8,62
|9.072.953
|% 5,25
|
|FMIZP
|127,20
|31.786.151
|% 5,21
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|UFUK
|76,20
|428.396
|% -3,91
|
|THYAO
|51,00
|829.368.411
|% 0,89
|
|ASELS
|24,42
|811.649.680
|% 4,81
|
|ODAS
|3,14
|344.431.549
|% -3,09
|
|EREGL
|27,54
|262.403.004
|% -0,15
|
|SISE
|21,50
|253.974.808
|% -0,28
|
|ODAS
|3,14
|344.431.549
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,59
|98.559.134
|% 0,00
|
|ASELS
|24,42
|811.649.680
|% 4,81
|
|YKBNK
|4,81
|142.329.056
|% -0,62
|
|PRDGS
|2,87
|83.304.197
|% 0,35
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3704
|17,3794
|% 0,16
|
|Euro
|18,2798
|18,2990
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2418
|21,3484
|% 0,25
|
|Frank
|17,9974
|18,1058
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6173
|4,6405
|% 0,25
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|4,88
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.875
|13,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,24
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:10RTALB
Yüzde 5.83 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 257, 566 adet işlem
-
11:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 71 artarak (% 0.28 ) 2, 782
-
11:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ODAS, GUSGR
-
11:08
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, TRKCM
-
11:08XU100
Endeks 2, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 6, 955.00 milyon TL de