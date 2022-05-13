***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 13:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru-Unvan Değişiklikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030120
BIST
13:582.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,92
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.425
En Düşük
2.397
13:5815,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1057
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
13:5816,1344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1286
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
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16,1945
En Düşük
15,9645
13:58905,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,99
|Açılış
|: 905,59
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler13:58
|KENT
|188,20
|1.156.865
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.456.006
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.601.892
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.284.662
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|23.499.633
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|765.355
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|114.178.561
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.633.985
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.764.870
|% -9,98
|
|PKENT
|173,30
|179.234.041
|% -6,78
|
|THYAO
|42,16
|2.229.537.632
|% 0,72
|
|SAHOL
|19,07
|1.352.656.937
|% 0,63
|
|SISE
|19,87
|1.127.056.118
|% 1,38
|
|KRDMD
|15,70
|765.969.813
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,84
|692.133.020
|% 5,49
|
|DOHOL
|3,84
|692.133.020
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,68
|279.586.752
|% 0,37
|
|KARSN
|5,31
|444.751.841
|% 4,12
|
|SAHOL
|19,07
|1.352.656.937
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,60
|298.566.997
|% 0,44
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4736
|15,4897
|% 0,69
|
|Euro
|16,1099
|16,1344
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,8025
|18,8968
|% 0,68
|
|Frank
|15,4065
|15,4993
|% 1,03
|
|Riyal
|4,1126
|4,1333
|% 0,76
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-3,05
|
|Altın Gr.
|904
|905
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.083
|6.175
|-27,00
|
|Tam
|6.055
|6.210
|-29,94
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|-14,49
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,00
|