***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 14:41
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899992
BIST
10:201.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 19,50
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:207,4299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0543
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4202
10:209,0516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0479
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:20444,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 444,91
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|FROTO
|163,30
|87.181.755
|% 9,97
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|26.936.895
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,66
|6.760.647
|% -6,87
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|SISE
|7,47
|347.853.514
|% 2,33
|
|KARSN
|3,86
|184.200.939
|% 4,32
|
|KOZAL
|122,90
|183.523.912
|% 2,33
|
|FENER
|42,00
|168.837.805
|% 3,35
|
|GARAN
|10,62
|150.136.457
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,66
|107.058.528
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,52
|125.905.384
|% 0,40
|
|KARSN
|3,86
|184.200.939
|% 4,32
|
|SISE
|7,47
|347.853.514
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,36
|58.165.125
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4260
|7,4298
|% -0,73
|
|Euro
|9,0432
|9,0503
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0624
|10,1128
|% -0,27
|
|Frank
|8,3302
|8,3803
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% -0,51
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,54
|
|Altın Gr.
|445
|446
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,36
|
Seans Raporu
10:18
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