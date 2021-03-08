***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.03.2021 21:02
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun X Seri, 28 No'lu Tebliğ ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin, 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916329
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,1917
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7831
En Düşük
7,4989
18:059,1985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,2185
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2306
En Düşük
8,8190
18:05418,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 7,23
|Açılış
|: 418,52
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
420,32
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7213
|7,7237
|% 2,55
|
|Euro
|9,1617
|9,1985
|% 2,43
|
|Sterlin
|10,6637
|10,7171
|% 2,56
|
|Frank
|8,2351
|8,2847
|% 2,20
|
|Riyal
|2,0556
|2,0660
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|-15,20
|
|Altın Gr.
|418
|418
|7,05
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|67,96
|67,96
|-1,40
|