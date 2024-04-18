***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRAİF ALİ DİNÇKÖK İş Adamı / İş Kadını 03.04.2017 Yönetim Kurulu Başkanı Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Yönetim Kurulu ÜyelikleriİHSAN GÖKŞİN DURUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.04.2023 İcrada Görevli Değil Akkök Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı, Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi, Akasya Çocuk Dünyası, Akyaşam, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Aksu Real Estate EAD'de Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/ Üyesi Bağımsız Üye DeğilNİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilİZER LODRİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Emboy Yüntaş Tekstil San. Tic. A.Ş. Yönetim kurulu Başkanlığı - Emniyet Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim kurulu Başkanlığı Bağımsız Üye DeğilALİZE DİNÇKÖK