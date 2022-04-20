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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

20.04.2022 09:49
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir.
  
 
  
Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir.
  
 
  
                                                                               Başkan                                 Üye                                       Üye
  
 
  
Denetimden Sorumlu Komite                   Kamil Batur Şulen            İlknur Gür Uralcan        
  
Kurumsal Yönetim Komitesi                       Lale Develioğlu             Kamil Batur Şulen            Erdinç Kazak
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi           İlknur Gür Uralcan          Lale Develioğlu                 Fırat Duman
  
 
  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
  
Saygılarımızla
  
 
  
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022215


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