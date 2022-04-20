***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2022 09:49
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komite üyeleri belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına karar verilmiştir.
Komite üyeleri aşağıdaki şekildedir.
Başkan Üye Üye
Denetimden Sorumlu Komite Kamil Batur Şulen İlknur Gür Uralcan
Kurumsal Yönetim Komitesi Lale Develioğlu Kamil Batur Şulen Erdinç Kazak
Riskin Erken Saptanması Komitesi İlknur Gür Uralcan Lale Develioğlu Fırat Duman
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022215
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BIST En Aktif Hisseler11:15
|DAGHL
|20,92
|5.256.725
|% 8,45
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|MANAS
|26,26
|23.375.666
|% 5,46
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|SMRTG
|18,04
|201.224.309
|% 5,01
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|SMART
|5,69
|7.043.843
|% 4,98
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|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
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|PEGYO
|1,35
|16.807.021
|% -7,53
|
|ISGYO
|10,39
|43.795.572
|% -6,14
|
|ASUZU
|88,65
|12.937.134
|% -4,88
|
|DOBUR
|46,50
|2.268.068
|% -4,75
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|KAPLM
|53,20
|3.451.742
|% -4,74
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|THYAO
|38,74
|2.050.261.015
|% -0,05
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|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
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|GARAN
|14,10
|673.254.944
|% -0,56
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|KRDMD
|16,27
|649.331.284
|% -0,79
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|EREGL
|35,64
|624.889.713
|% -0,67
|
|ODAS
|2,51
|305.823.926
|% -0,79
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|EKGYO
|2,87
|266.799.658
|% -1,03
|
|ZOREN
|2,22
|200.078.087
|% 1,83
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|YKBNK
|5,18
|457.735.187
|% -0,77
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|PETKM
|10,42
|711.875.399
|% 1,36
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|11:15
|Alış
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|Dolar
|14,6646
|14,6672
|% 0,12
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|Euro
|15,8701
|15,8828
|% 0,42
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|Sterlin
|19,0246
|19,1200
|% 0,21
|
|Frank
|15,3869
|15,4796
|% 0,43
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|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,13
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|Alış
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|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-8,21
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|Altın Gr.
|917
|917
|-1,79
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|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
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|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
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|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
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|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,07
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|B. Petrol
|109
|109
|1,50
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