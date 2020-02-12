***AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.02.2020 09:15
***AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E (%75,00 İç kaynaklardan bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,057 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818524
BIST
11:55120.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 821,13
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.800
En Düşük
119.229
11:556,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
11:556,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
11:55302,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,78
|Açılış
|: 302,71
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|160.071.800
|% 19,95
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ESCOM
|3,98
|33.524.804
|% 13,71
|
|GARFA
|5,41
|12.593.762
|% 11,09
|
|SAYAS
|3,94
|10.520.049
|% 9,75
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|TRCAS
|3,75
|270.180.989
|% -8,98
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|LINK
|27,52
|487.958
|% -4,18
|
|IHGZT
|4,30
|1.381
|% -4,02
|
|ASELS
|27,16
|1.455.094.541
|% 9,69
|
|THYAO
|14,61
|988.144.389
|% 2,17
|
|TRCAS
|3,75
|270.180.989
|% -8,98
|
|ODAS
|2,17
|199.040.683
|% 0,46
|
|HALKB
|7,13
|180.212.363
|% 2,74
|
|IHLGM
|1,33
|134.826.456
|% -0,75
|
|ODAS
|2,17
|199.040.683
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,64
|129.237.962
|% -0,61
|
|THYAO
|14,61
|988.144.389
|% 2,17
|
|TRCAS
|3,75
|270.180.989
|% -8,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7892
|7,8283
|% 0,20
|
|Frank
|6,1498
|6,1868
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6014
|1,6094
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.563
|-6,01
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.007
|2.038
|-8,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|-8,74
|
|Yarım
|966
|991
|-4,23
|
|Çeyrek
|485
|495
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|1,29
|
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