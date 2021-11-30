***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2021 10:53
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980222
BIST
13:481.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:4813,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,2610
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0840
En Düşük
12,6998
13:4814,8812
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,4123
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,8812
En Düşük
14,2915
13:48754,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 19,76
|Açılış
|: 754,75
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
755,57
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:48
|SONME
|31,02
|3.287.090
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|11.976.218
|% 9,99
|
|OZBAL
|25,54
|79.015.038
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|14.276.323
|% -9,56
|
|DURDO
|19,29
|7.290.571
|% -9,44
|
|ASELS
|22,46
|1.690.291.942
|% -1,23
|
|KOZAL
|130,50
|1.581.915.035
|% 8,21
|
|GARAN
|11,52
|1.210.814.926
|% 1,05
|
|SASA
|42,76
|1.037.472.077
|% -0,47
|
|THYAO
|17,01
|795.120.531
|% -1,79
|
|YKBNK
|3,19
|520.325.666
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,59
|733.386.260
|% -0,15
|
|GARAN
|11,52
|1.210.814.926
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|145.346.370
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|212.774.778
|% 0,00
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0697
|13,0773
|% 2,04
|
|Euro
|14,8449
|14,8812
|% 2,85
|
|Sterlin
|17,3121
|17,3989
|% 1,86
|
|Frank
|14,1165
|14,2015
|% 2,16
|
|Riyal
|3,4550
|3,4723
|% 1,46
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|12,95
|
|Altın Gr.
|748
|748
|12,79
|
|Cumhuriyet
|4.946
|5.021
|116,00
|
|Tam
|4.915
|5.039
|106,95
|
|Yarım
|2.375
|2.438
|51,74
|
|Çeyrek
|1.191
|1.219
|25,87
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,12
|
|B. Petrol
|71,28
|71,28
|-1,94
|