***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2022 15:41
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013411
BIST
15:432.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,39
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:4314,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0178
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:4316,2200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0400
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,2800
En Düşük
16,2200
15:43927,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,74
|Açılış
|: 927,16
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.664.356
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.481
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.665.286
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.238.002
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,16
|14.243.267
|% -5,39
|
|THYAO
|28,96
|3.187.542.116
|% 2,84
|
|SASA
|61,85
|1.896.856.541
|% 3,08
|
|KARSN
|5,07
|1.094.419.653
|% 2,42
|
|KRDMD
|15,31
|1.003.760.502
|% 0,07
|
|EREGL
|32,96
|961.424.471
|% -0,72
|
|ODAS
|1,83
|612.119.256
|% 8,93
|
|KARSN
|5,07
|1.094.419.653
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,35
|378.068.708
|% 3,07
|
|THYAO
|28,96
|3.187.542.116
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,29
|323.236.116
|% 1,86
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8406
|14,8484
|% 0,12
|
|Euro
|16,2100
|16,2200
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,3935
|19,4907
|% -0,50
|
|Frank
|15,8056
|15,9008
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9455
|3,9653
|% 0,10
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-15,11
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|-50,32
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-24,34
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-12,17
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,33
|