***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 11:21
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080261
BIST
11:074.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 48,83
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.727
En Düşük
4.677
11:0718,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:0719,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0864
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:071.064,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.064,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ALBRK
|3,08
|215.005.990
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|77.548.923
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|117.010.488
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|86.902.725
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|128.727.659
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,90
|93.734.906
|% -8,65
|
|SNGYO
|3,16
|190.446.543
|% -7,87
|
|CLEBI
|603,50
|57.166.284
|% -5,56
|
|YKBNK
|11,05
|2.064.270.798
|% 2,41
|
|THYAO
|108,00
|1.973.535.127
|% -0,92
|
|AKBNK
|16,79
|1.723.053.634
|% 3,71
|
|ISCTR
|10,09
|1.600.922.398
|% 3,70
|
|SASA
|184,10
|1.325.183.480
|% 8,49
|
|YKBNK
|11,05
|2.064.270.798
|% 2,41
|
|SKBNK
|2,42
|390.809.295
|% 3,42
|
|ISCTR
|10,09
|1.600.922.398
|% 3,70
|
|EKGYO
|5,61
|865.711.886
|% 0,90
|
|TSKB
|3,38
|388.085.437
|% 3,68
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6102
|18,6137
|% 0,07
|
|Euro
|19,3479
|19,3548
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,0655
|22,1761
|% 0,30
|
|Frank
|19,6761
|19,7946
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9374
|4,9622
|% 0,05
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.053
|7.175
|-20,00
|
|Yarım
|3.425
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,04
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|-0,34
|