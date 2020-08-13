***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 3.466.912.240 2.312.965.207 1.620.078.684 1.157.543.009Satışların Maliyeti11 -2.889.139.639 -1.749.780.328 -1.340.851.751 -857.615.483TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)577.772.601 563.184.879 279.226.933 299.927.526BRÜT KAR (ZARAR)577.772.601 563.184.879 279.226.933 299.927.526Genel Yönetim Giderleri-59.163.821 -46.610.827 -33.802.924 -23.341.996Pazarlama Giderleri-829.996 -945.075 -155.448 -281.866Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.344.547 11.492.553 3.878.489 9.990.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.710.371 -4.094.317 -11.390.358 -1.453.007ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)505.412.960 523.027.213 237.756.692 284.840.822Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler75.837 482.032 3.289 69.579TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-18.329.207 -15.371.577 -13.072.579 -15.289.723FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)487.159.590 508.137.668 224.687.402 269.620.678Finansman Gelirleri12 205.611.106 239.802.613 105.752.875 130.101.742Finansman Giderleri13 -377.980.825 -499.702.749 -105.001.055 -241.084.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)314.789.871 248.237.532 225.439.222 158.638.092Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.688.627 -19.608.180 -41.543.838 -38.048.308Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -38.837.372 -33.718.200 -32.745.272 -27.796.737Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 15.148.745 14.110.020 -8.798.566 -10.251.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)291.101.244 228.629.352 183.895.384 120.589.784DÖNEM KARI (ZARARI)291.101.244 228.629.352 183.895.384 120.589.784Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10 68.794.187 121.045.122 35.979.278 63.922.884Ana Ortaklık Payları15 222.307.057 107.584.230 147.916.106 56.666.900Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI887.221.718 564.390.496Dönem Karı (Zararı)291.101.244 228.629.352Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)291.101.244 228.629.352Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler876.462.809 890.213.206Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler221.494.993 229.365.177Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.358.631 13.716.975Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.329.207 15.371.577Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.029.424 -1.654.602Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.769.405 439.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.769.405 439.076Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler155.728.108 245.207.988Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -53.950.416 -79.759.772Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 209.678.524 324.967.760Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler458.386.485 369.056.215Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.887.603 12.819.595Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.887.603 12.819.595Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.688.627 19.608.180Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-75.837 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-75.837 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-307.174.739 -551.525.757Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-632.685.657 -557.384.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)105.979.314 -24.147.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-738.664.971 -533.237.952Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler98.416.129 162.647.217İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.739.864 157.483.290İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)96.676.265 5.163.927Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler85.484.650 -97.120.521Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.487.856 -30.816.081Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler120.492.435 -129.341.118İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.698.066 -146.604.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)116.794.369 17.262.937Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.826.747 100.129.840İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-272.784 19.025.407İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.553.963 81.104.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.432.307 359.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.432.307 359.905Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları860.389.314 567.316.801Alınan Faiz53.950.416 79.759.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-335.303 -387.402Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.782.709 -82.298.675YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-125.820.178 -37.365.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.435 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.435Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-126.030.613 -37.365.457Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -125.997.359 -36.701.441Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.254 -664.016FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-416.983.332 -488.422.975Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.856.728.290 921.406.744Kredilerden Nakit Girişleri19 1.856.728.290 921.406.744Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.049.090.115 -1.142.196.016Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -2.049.090.115 -1.142.196.016Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -4.440.906 -2.031.141Ödenen Faiz-220.180.601 -265.602.562YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)344.418.208 38.602.064NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)344.418.208 38.602.064DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ122.584.660 52.995.042DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ467.002.868 91.597.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri462.973.432 121.503.123Ticari Alacaklar2.550.178.989 1.932.874.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 103.221.292 209.200.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.446.957.697 1.723.674.034Diğer Alacaklar46.958.372 143.595.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.036.035 3.775.899İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar44.922.337 139.819.625Türev Araçlar25.115.591 4.387.466Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar25.115.591 4.387.466Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar165.345.912 284.075.323Peşin Ödenmiş Giderler78.971.071 68.121.888İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler78.971.071 68.121.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38.625.838 39.110.786Diğer Dönen Varlıklar67.052.480 90.292.154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar67.052.480 90.292.154ARA TOPLAM3.435.221.685 2.683.960.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.435.221.685 2.683.960.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar5.317.199 7.096.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.317.199 7.096.176Maddi Duran Varlıklar7 5.677.265.942 5.499.257.130Arazi ve Arsalar91.811.806 90.951.776Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6.153.488 5.660.819Binalar88.376.912 85.416.227Tesis, Makine ve Cihazlar5.134.653.650 5.097.623.928Taşıtlar4.644.692 4.287.511Mobilya ve Demirbaşlar770.485 1.653.326Özel Maliyetler21.663.492 21.685.045Yapılmakta Olan Yatırımlar291.340.405 160.937.044Diğer Maddi Duran Varlıklar37.851.012 31.041.454Kullanım Hakkı Varlıkları8 59.289.837 48.706.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.069.276 99.461.368Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.069.276 99.461.368Peşin Ödenmiş Giderler5.361.319 6.722.646İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.361.319 6.722.646Ertelenmiş Vergi Varlığı14 79.736.888 155.505.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.937.452.869 5.817.161.144TOPLAM VARLIKLAR9.372.674.554 8.501.122.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar639.539.641 797.278.455İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.767.838 4.232.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.767.838 4.232.174İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar637.771.803 793.046.281Banka Kredileri6 636.694.033 785.721.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.077.770 7.324.403Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.501.621.218 1.209.694.952İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.501.621.218 1.209.694.952Banka Kredileri6 1.500.275.443 1.206.661.882Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.345.775 3.033.070Diğer Finansal Yükümlülükler36.232.297 79.680.483Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 36.232.297 79.680.483Ticari Borçlar720.040.574 599.548.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 20.875.192 17.177.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 699.165.382 582.371.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.929.647 8.800.399Diğer Borçlar31.264.099 36.700.505İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 272.784İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.264.099 36.427.721Türev Araçlar62.909.559 33.642.251Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar62.909.559 33.642.251Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü218.317.723 167.942.891Kısa Vadeli Karşılıklar24.492.260 5.136.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.051.434 777.554Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23.440.826 4.358.972Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.482.392 5.985.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.482.392 5.985.809ARA TOPLAM3.247.829.410 2.944.410.410TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.247.829.410 2.944.410.410UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.307.553.370 1.168.440.696İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.307.553.370 1.168.440.696Banka Kredileri6 1.251.672.994 1.133.695.421Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 55.880.376 34.745.275Diğer Finansal Yükümlülükler0 8.361.393Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 0 8.361.393Diğer Borçlar34.211.000 39.601.341İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.211.000 39.601.341Uzun Vadeli Karşılıklar6.860.810 4.715.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.860.810 4.715.939Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 485.417.476 516.631.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.834.042.656 1.737.750.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.081.872.066 4.682.161.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.909.522.853 3.490.445.114Ödenmiş Sermaye10 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 247.403.635 247.403.635Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.230.485.381 2.263.711.269Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.230.485.381 2.263.711.269Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.229.691.905 2.262.917.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)793.476 793.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)431.391.116 234.620.434Yabancı Para Çevrim Farkları458.791.502 248.243.241Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-27.400.386 -13.622.807Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.742.954 64.980.588Yasal Yedekler10 68.742.954 64.980.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları96.023.592 -262.622.830Net Dönem Karı veya Zararı222.307.057 329.182.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 381.279.635 328.515.851TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.290.802.488 3.818.960.965TOPLAM KAYNAKLAR9.372.674.554 8.501.122.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 -137.689.373 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136Transferler16.713.028 9.381.043 -26.094.071 -16.713.028 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.503.938 220.530.422 -1.914.657 47.503.938 107.584.230 155.088.168 326.199.995 121.045.105 447.245.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.503.938 220.530.422 -1.914.657 47.503.938 107.584.230 155.088.168 326.199.995 121.045.105 447.245.100Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 774.340.409 0 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 266.256.487 -5.433.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -106.898.463 107.584.230 685.767 1.962.301.014 302.896.222 2.265.197.236Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 66.560.070 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Transferler-33.225.888 3.762.366 358.646.422 -329.182.900 29.463.522 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)210.548.261 -13.777.579 222.307.057 222.307.057 419.077.739 52.763.784 471.841.523Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)210.548.261 -13.777.579 222.307.057 222.307.057 419.077.739 52.763.784 471.841.523Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 2.229.691.905 0 793.476 0 0 0 0 0 0 0 0 458.791.502 -27.400.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.742.954 0 0 0 96.023.592 222.307.057 318.330.649 3.909.522.853 381.279.635 4.290.802.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)291.101.244 228.629.352 183.895.384 120.589.784DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar180.740.279 218.615.748 133.682.048 57.200.526Yabancı Para Çevrim Farkları194.517.858 220.530.422 138.784.973 54.264.135Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)194.517.858 220.530.422 138.784.973 54.264.135Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.426.784 -2.393.343 -2.868.817 3.670.488Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-14.426.784 -2.393.343 -2.868.817 3.670.488Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler649.205 478.669 -2.234.108 -734.097Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 649.205 478.669 -2.234.108 -734.097DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)180.740.279 218.615.748 133.682.048 57.200.526TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)471.841.523 447.245.100 317.577.432 177.790.310Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar52.763.784 121.045.105 19.948.875 63.922.884Ana Ortaklık Payları419.077.739 326.199.995 297.628.557 113.867.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868842BIST