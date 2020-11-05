***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 5.267.896.719 3.799.886.130 1.800.984.479 1.486.920.923Satışların Maliyeti11 -4.382.580.784 -2.996.237.096 -1.493.441.145 -1.246.456.768TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)885.315.935 803.649.034 307.543.334 240.464.155BRÜT KAR (ZARAR)885.315.935 803.649.034 307.543.334 240.464.155Genel Yönetim Giderleri-83.549.540 -74.549.916 -24.385.719 -27.939.089Pazarlama Giderleri-3.905.905 -1.186.873 -3.075.909 -241.798Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.266.214 28.368.204 1.921.667 16.875.651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-35.562.610 -8.266.442 -18.852.239 -4.172.125ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)768.564.094 748.014.007 263.151.134 224.986.794Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler153.358 482.032 77.521 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-20.875.722 -2.678.527 -2.546.515 12.693.050FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)747.841.730 745.817.512 260.682.140 237.679.844Finansman Gelirleri12 362.907.668 300.929.695 157.296.562 61.127.082Finansman Giderleri13 -609.805.765 -662.942.222 -231.824.940 -163.239.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)500.943.633 383.804.985 186.153.762 135.567.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-53.304.259 -34.221.226 -29.615.632 -14.613.046Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -80.569.172 -50.704.200 -41.731.800 -16.986.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 27.264.913 16.482.974 12.116.168 2.372.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)447.639.374 349.583.759 156.538.130 120.954.407DÖNEM KARI (ZARARI)447.639.374 349.583.759 156.538.130 120.954.407Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10 92.176.342 175.123.756 23.382.155 54.078.634Ana Ortaklık Payları15 355.463.032 174.460.003 133.155.975 66.875.773Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI922.021.894 476.715.413Dönem Karı (Zararı)447.639.374 349.583.759Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)447.639.374 349.583.759Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.303.503.824 1.259.293.134Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler341.401.685 357.477.704Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22.753.621 1.162.590Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.875.722 2.678.527Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.877.899 -1.515.937Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.453.270 1.063.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.453.270 1.063.127Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler208.402.301 417.002.228Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -119.482.472 -103.330.070Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 327.884.773 520.332.298Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler668.572.018 448.432.767Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.694.429 -66.508Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.694.429 -66.508Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler53.304.259 34.221.226Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-77.759 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-77.759 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-556.041.482 -636.841.054Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-855.794.053 -606.820.852İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.141.942 -31.395.523İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-871.935.995 -575.425.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler97.839.203 130.542.945İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.851 160.642.105İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)97.837.352 -30.099.160Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler112.461.745 -148.219.088Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-37.731.819 -25.292.458Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.129.621 -42.644.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.407.847 -182.218.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)73.721.774 139.574.149Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.592.461 13.648.954İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-272.784 -4.866.720İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.865.245 18.515.674İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.461.360 41.944.238Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.461.360 41.944.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.195.101.716 972.035.839Ödenen Faiz-368.195.379 -520.332.298Alınan Faiz119.482.472 103.330.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-677.876 -673.216Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.689.039 -77.644.982YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-156.615.750 -44.045.966Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri217.371 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri217.371 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.833.121 -44.045.966Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.799.531 -43.348.458Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.590 -697.508Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-577.079.093 -353.785.507Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.653.779.725 2.260.478.342Kredilerden Nakit Girişleri19 3.653.779.725 2.260.478.342Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.224.758.350 -2.609.747.635Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -4.224.758.350 -2.609.747.635Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -6.100.468 -4.516.214Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.327.051 78.883.940NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)188.327.051 78.883.940DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ121.503.123 52.995.042DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ309.830.174 131.878.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri307.135.706 121.503.123Ticari Alacaklar2.770.487.439 1.932.874.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 193.058.664 209.200.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.577.428.775 1.723.674.034Diğer Alacaklar47.376.242 143.595.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.774.048 3.775.899İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.602.194 139.819.625Türev Araçlar14.439.277 4.387.466Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar14.439.277 4.387.466Stoklar131.205.701 284.075.323Peşin Ödenmiş Giderler109.016.286 68.121.888İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler109.016.286 68.121.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar41.477.215 39.110.786Diğer Dönen Varlıklar67.329.755 90.292.154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar67.329.755 90.292.154ARA TOPLAM3.488.467.621 2.683.960.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.488.467.621 2.683.960.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar5.476.255 7.096.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.476.255 7.096.176Maddi Duran Varlıklar7 5.846.382.430 5.499.257.130Arazi ve Arsalar93.035.084 90.951.776Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.371.106 5.660.819Binalar93.463.295 85.416.227Tesis, Makine ve Cihazlar5.262.825.503 5.097.623.928Taşıtlar4.938.203 4.287.511Mobilya ve Demirbaşlar1.090.343 1.653.326Özel Maliyetler20.746.044 21.685.045Yapılmakta Olan Yatırımlar314.182.461 160.937.044Diğer Maddi Duran Varlıklar48.730.391 31.041.454Kullanım Hakkı Varlıkları8 57.106.625 48.706.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar122.163.357 99.461.368Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar122.163.357 99.461.368Peşin Ödenmiş Giderler3.560.067 6.722.646İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.560.067 6.722.646Ertelenmiş Vergi Varlığı14 88.187.498 155.505.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.123.288.640 5.817.161.144TOPLAM VARLIKLAR9.611.756.261 8.501.122.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar469.322.697 797.278.455İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar912.729 4.232.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 912.729 4.232.174İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar468.409.968 793.046.281Banka Kredileri6 467.753.469 785.721.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 656.499 7.324.403Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.691.907.613 1.209.694.952İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.691.907.613 1.209.694.952Banka Kredileri6 1.688.433.796 1.206.661.882Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.473.817 3.033.070Diğer Finansal Yükümlülükler22.279.406 79.680.483Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 22.279.406 79.680.483Ticari Borçlar694.677.760 599.548.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 38.584.973 17.177.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 656.092.787 582.371.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.416.263 8.800.399Diğer Borçlar48.360.974 36.700.505İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 272.784İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar48.360.974 36.427.721Türev Araçlar64.720.994 33.642.251Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar64.720.994 33.642.251Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü294.403.655 167.942.891Kısa Vadeli Karşılıklar10.948.730 5.136.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar827.943 777.554Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.120.787 4.358.972Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.473.520 5.985.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.473.520 5.985.809ARA TOPLAM3.312.511.612 2.944.410.410TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.312.511.612 2.944.410.410UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar980.935.620 1.168.440.696İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar980.935.620 1.168.440.696Banka Kredileri6 927.769.212 1.133.695.421Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 53.166.408 34.745.275Diğer Finansal Yükümlülükler0 8.361.393Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 0 8.361.393Diğer Borçlar32.533.333 39.601.341İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar32.533.333 39.601.341Uzun Vadeli Karşılıklar8.007.546 4.715.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.007.546 4.715.939Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 503.163.005 516.631.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.524.639.504 1.737.750.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.837.151.116 4.682.161.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.316.052.373 3.490.445.114Ödenmiş Sermaye10 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 247.403.635 247.403.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.214.467.730 2.263.711.269Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.214.467.730 2.263.711.269Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.213.674.254 2.262.917.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)793.476 793.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)704.764.661 234.620.434Yabancı Para Çevrim Farkları733.045.339 248.243.241Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-28.280.678 -13.622.807Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.742.954 64.980.588Yasal Yedekler10 68.742.954 64.980.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları112.041.243 -262.622.830Net Dönem Karı veya Zararı355.463.032 329.182.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 458.552.772 328.515.851TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.774.605.145 3.818.960.965TOPLAM KAYNAKLAR9.611.756.261 8.501.122.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 -137.689.373 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136Transferler16.713.028 9.381.043 -26.094.071 -16.713.028Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-80.685.995 171.583.795 -10.996.462 80.685.995 174.460.003 255.145.998 335.047.336 175.123.739 510.171.075Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-80.685.995 171.583.795 -10.996.462 80.685.995 174.460.003 255.145.998 335.047.336 175.123.739 510.171.075Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 741.158.352 0 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 217.309.860 -14.514.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -73.716.406 174.460.003 100.743.597 1.971.148.355 356.974.856 2.328.123.211Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 66.560.070 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Transferler-49.243.539 3.762.366 374.664.073 -329.182.900 45.481.173Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)484.802.098 -14.657.871 355.463.032 355.463.032 825.607.259 130.036.921 955.644.180Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)484.802.098 -14.657.871 355.463.032 355.463.032 825.607.259 130.036.921 955.644.180Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 2.213.674.254 0 793.476 0 0 0 0 0 0 0 0 733.045.339 -28.280.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.742.954 0 0 0 112.041.243 355.463.032 467.504.275 4.316.052.373 458.552.772 4.774.605.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)447.639.374 349.583.759 156.538.130 120.954.407DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar508.004.806 160.587.333 327.264.527 -58.028.415Yabancı Para Çevrim Farkları522.662.677 171.583.795 328.144.819 -48.946.627Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)522.662.677 171.583.795 328.144.819 -48.946.627Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.332.501 -13.745.578 -905.717 -11.352.235Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-15.332.501 -13.745.578 -905.717 -11.352.235Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler674.630 2.749.116 25.425 2.270.447Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 674.630 2.749.116 25.425 2.270.447DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)508.004.806 160.587.333 327.264.527 -58.028.415TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)955.644.180 510.171.092 483.802.657 62.925.992Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar130.036.921 175.123.739 77.273.137 54.078.634Ana Ortaklık Payları825.607.259 335.047.353 406.529.520 8.847.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886431BIST