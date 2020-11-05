***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2020 18:44
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 5.267.896.719 3.799.886.130 1.800.984.479 1.486.920.923
Satışların Maliyeti
11 -4.382.580.784 -2.996.237.096 -1.493.441.145 -1.246.456.768
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
885.315.935 803.649.034 307.543.334 240.464.155
BRÜT KAR (ZARAR)
885.315.935 803.649.034 307.543.334 240.464.155
Genel Yönetim Giderleri
-83.549.540 -74.549.916 -24.385.719 -27.939.089
Pazarlama Giderleri
-3.905.905 -1.186.873 -3.075.909 -241.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.266.214 28.368.204 1.921.667 16.875.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.562.610 -8.266.442 -18.852.239 -4.172.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
768.564.094 748.014.007 263.151.134 224.986.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
153.358 482.032 77.521 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-20.875.722 -2.678.527 -2.546.515 12.693.050
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
747.841.730 745.817.512 260.682.140 237.679.844
Finansman Gelirleri
12 362.907.668 300.929.695 157.296.562 61.127.082
Finansman Giderleri
13 -609.805.765 -662.942.222 -231.824.940 -163.239.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
500.943.633 383.804.985 186.153.762 135.567.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.304.259 -34.221.226 -29.615.632 -14.613.046
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -80.569.172 -50.704.200 -41.731.800 -16.986.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 27.264.913 16.482.974 12.116.168 2.372.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
447.639.374 349.583.759 156.538.130 120.954.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
447.639.374 349.583.759 156.538.130 120.954.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 92.176.342 175.123.756 23.382.155 54.078.634
Ana Ortaklık Payları
15 355.463.032 174.460.003 133.155.975 66.875.773
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
922.021.894 476.715.413
Dönem Karı (Zararı)
447.639.374 349.583.759
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
447.639.374 349.583.759
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.303.503.824 1.259.293.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
341.401.685 357.477.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.753.621 1.162.590
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.875.722 2.678.527
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.877.899 -1.515.937
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.453.270 1.063.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.453.270 1.063.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
208.402.301 417.002.228
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -119.482.472 -103.330.070
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 327.884.773 520.332.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
668.572.018 448.432.767
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.694.429 -66.508
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.694.429 -66.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
53.304.259 34.221.226
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.759 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-77.759 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-556.041.482 -636.841.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-855.794.053 -606.820.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.141.942 -31.395.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-871.935.995 -575.425.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
97.839.203 130.542.945
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.851 160.642.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
97.837.352 -30.099.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
112.461.745 -148.219.088
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.731.819 -25.292.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.129.621 -42.644.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.407.847 -182.218.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.721.774 139.574.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.592.461 13.648.954
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-272.784 -4.866.720
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.865.245 18.515.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.461.360 41.944.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.461.360 41.944.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.195.101.716 972.035.839
Ödenen Faiz
-368.195.379 -520.332.298
Alınan Faiz
119.482.472 103.330.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-677.876 -673.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.689.039 -77.644.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-156.615.750 -44.045.966
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.371 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.371 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.833.121 -44.045.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.799.531 -43.348.458
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.590 -697.508
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-577.079.093 -353.785.507
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.653.779.725 2.260.478.342
Kredilerden Nakit Girişleri
19 3.653.779.725 2.260.478.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.224.758.350 -2.609.747.635
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -4.224.758.350 -2.609.747.635
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -6.100.468 -4.516.214
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.327.051 78.883.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
188.327.051 78.883.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.503.123 52.995.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
309.830.174 131.878.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
307.135.706 121.503.123
Ticari Alacaklar
2.770.487.439 1.932.874.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 193.058.664 209.200.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.577.428.775 1.723.674.034
Diğer Alacaklar
47.376.242 143.595.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.774.048 3.775.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.602.194 139.819.625
Türev Araçlar
14.439.277 4.387.466
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14.439.277 4.387.466
Stoklar
131.205.701 284.075.323
Peşin Ödenmiş Giderler
109.016.286 68.121.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
109.016.286 68.121.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.477.215 39.110.786
Diğer Dönen Varlıklar
67.329.755 90.292.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
67.329.755 90.292.154
ARA TOPLAM
3.488.467.621 2.683.960.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.488.467.621 2.683.960.904
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
5.476.255 7.096.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.476.255 7.096.176
Maddi Duran Varlıklar
7 5.846.382.430 5.499.257.130
Arazi ve Arsalar
93.035.084 90.951.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.371.106 5.660.819
Binalar
93.463.295 85.416.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.262.825.503 5.097.623.928
Taşıtlar
4.938.203 4.287.511
Mobilya ve Demirbaşlar
1.090.343 1.653.326
Özel Maliyetler
20.746.044 21.685.045
Yapılmakta Olan Yatırımlar
314.182.461 160.937.044
Diğer Maddi Duran Varlıklar
48.730.391 31.041.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 57.106.625 48.706.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
122.163.357 99.461.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
122.163.357 99.461.368
Peşin Ödenmiş Giderler
3.560.067 6.722.646
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.560.067 6.722.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 88.187.498 155.505.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.123.288.640 5.817.161.144
TOPLAM VARLIKLAR
9.611.756.261 8.501.122.048
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
469.322.697 797.278.455
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
912.729 4.232.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 912.729 4.232.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
468.409.968 793.046.281
Banka Kredileri
6 467.753.469 785.721.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 656.499 7.324.403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.907.613 1.209.694.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.907.613 1.209.694.952
Banka Kredileri
6 1.688.433.796 1.206.661.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.473.817 3.033.070
Diğer Finansal Yükümlülükler
22.279.406 79.680.483
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 22.279.406 79.680.483
Ticari Borçlar
694.677.760 599.548.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 38.584.973 17.177.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 656.092.787 582.371.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.416.263 8.800.399
Diğer Borçlar
48.360.974 36.700.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
48.360.974 36.427.721
Türev Araçlar
64.720.994 33.642.251
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
64.720.994 33.642.251
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
294.403.655 167.942.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.948.730 5.136.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
827.943 777.554
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.120.787 4.358.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.473.520 5.985.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.473.520 5.985.809
ARA TOPLAM
3.312.511.612 2.944.410.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.312.511.612 2.944.410.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
980.935.620 1.168.440.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
980.935.620 1.168.440.696
Banka Kredileri
6 927.769.212 1.133.695.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 53.166.408 34.745.275
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 8.361.393
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 0 8.361.393
Diğer Borçlar
32.533.333 39.601.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.533.333 39.601.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.007.546 4.715.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.007.546 4.715.939
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 503.163.005 516.631.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.524.639.504 1.737.750.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.837.151.116 4.682.161.083
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.316.052.373 3.490.445.114
Ödenmiş Sermaye
10 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 247.403.635 247.403.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.214.467.730 2.263.711.269
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.214.467.730 2.263.711.269
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.213.674.254 2.262.917.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
793.476 793.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
704.764.661 234.620.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
733.045.339 248.243.241
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-28.280.678 -13.622.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.742.954 64.980.588
Yasal Yedekler
10 68.742.954 64.980.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
112.041.243 -262.622.830
Net Dönem Karı veya Zararı
355.463.032 329.182.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 458.552.772 328.515.851
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.774.605.145 3.818.960.965
TOPLAM KAYNAKLAR
9.611.756.261 8.501.122.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 -137.689.373 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Transferler
16.713.028 9.381.043 -26.094.071 -16.713.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.685.995 171.583.795 -10.996.462 80.685.995 174.460.003 255.145.998 335.047.336 175.123.739 510.171.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.685.995 171.583.795 -10.996.462 80.685.995 174.460.003 255.145.998 335.047.336 175.123.739 510.171.075
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 741.158.352 0 898.193 0 0 0 0 0 0 0 0 217.309.860 -14.514.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.980.588 0 0 0 -73.716.406 174.460.003 100.743.597 1.971.148.355 356.974.856 2.328.123.211
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 66.560.070 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965
Transferler
-49.243.539 3.762.366 374.664.073 -329.182.900 45.481.173
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
484.802.098 -14.657.871 355.463.032 355.463.032 825.607.259 130.036.921 955.644.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
484.802.098 -14.657.871 355.463.032 355.463.032 825.607.259 130.036.921 955.644.180
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 2.213.674.254 0 793.476 0 0 0 0 0 0 0 0 733.045.339 -28.280.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.742.954 0 0 0 112.041.243 355.463.032 467.504.275 4.316.052.373 458.552.772 4.774.605.145
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
447.639.374 349.583.759 156.538.130 120.954.407
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
508.004.806 160.587.333 327.264.527 -58.028.415
Yabancı Para Çevrim Farkları
522.662.677 171.583.795 328.144.819 -48.946.627
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
522.662.677 171.583.795 328.144.819 -48.946.627
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.332.501 -13.745.578 -905.717 -11.352.235
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-15.332.501 -13.745.578 -905.717 -11.352.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
674.630 2.749.116 25.425 2.270.447
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 674.630 2.749.116 25.425 2.270.447
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
508.004.806 160.587.333 327.264.527 -58.028.415
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
955.644.180 510.171.092 483.802.657 62.925.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
130.036.921 175.123.739 77.273.137 54.078.634
Ana Ortaklık Payları
825.607.259 335.047.353 406.529.520 8.847.358
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886431
BIST