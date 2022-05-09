***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 20:04
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 5.892.108.791 2.144.181.219
Satışların Maliyeti
12 -4.465.390.180 -1.747.786.565
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.426.718.611 396.394.654
BRÜT KAR (ZARAR)
1.426.718.611 396.394.654
Genel Yönetim Giderleri
-52.198.913 -25.325.605
Pazarlama Giderleri
-525.004 -1.128.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.735.520 7.961.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-70.542.354 -7.201.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.319.187.860 370.700.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
74.194
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-74.965.028 -10.342.693
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.244.297.026 360.357.680
Finansman Gelirleri
13 516.735.512 36.358.112
Finansman Giderleri
14 -205.294.094 -134.402.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.555.738.444 262.313.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-285.492.473 -20.410.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-376.616.081 -38.197.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 91.123.608 17.787.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.270.245.971 241.903.287
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.270.245.971 241.903.287
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 94.484.716 34.312.512
Ana Ortaklık Payları
16 1.175.761.255 207.590.775
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-298.841.714 346.229.380
Dönem Karı (Zararı)
1.270.245.971 241.903.287
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.270.245.971 241.903.287
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
256.588.159 430.508.453
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
262.850.016 122.515.065
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
76.924.531 10.738.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.965.028 10.108.077
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.959.503 630.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.396.005 -2.504.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.641.520 -2.504.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
754.485 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.412.498 69.257.148
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -132.043.309 -18.275.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 172.455.807 87.532.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-374.348.227 111.016.289
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.139.137 99.076.660
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-39.139.137 99.076.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
285.492.473 20.410.103
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.374.594.483 -326.149.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.245.450.191 -237.942.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-694.587.768 4.422.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-550.862.423 -242.365.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.047.116 5.391.085
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.000.000 11.959.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.047.116 -6.567.940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.697.846 -34.501.647
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.787.938 -40.682.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.739.803 -60.053.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.640.600 36.771.359
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-415.380.403 -96.824.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
264.954.473 25.297.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
264.954.473 25.297.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.221.754 16.341.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-88.221.754 16.341.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
152.239.647 346.262.052
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-91.671 -32.672
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-450.989.690 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-907.690.930 -284.895.688
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-907.690.930 -284.895.688
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -906.557.323 -284.249.795
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5.028.395
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.016.000.000 376.615.104
Kredilerden Nakit Girişleri
20 1.016.000.000 376.615.104
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-429.281.440 -608.325.922
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -429.281.440 -608.325.922
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.230.130 -4.939.413
Ödenen Faiz
-167.193.523 -116.653.956
Alınan Faiz
132.043.309 18.275.792
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
424.784.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-242.409.645 -273.694.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-242.409.645 -273.694.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.522.186 316.771.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
285.112.541 43.077.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
281.926.915 524.701.915
Finansal Yatırımlar
168.198.299 592.983.082
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 134.463.646 592.983.082
Vadeli Mevduatlar
5 33.734.653
Ticari Alacaklar
6.490.513.965 5.327.703.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.460.736.919 766.149.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.029.777.046 4.561.554.468
Diğer Alacaklar
93.779.613 100.822.731
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 47.618.465 58.618.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.161.148 42.204.266
Türev Araçlar
1.735.185 3.859.495
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
1.735.185 3.859.495
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
188.695.745 225.353.094
Peşin Ödenmiş Giderler
197.994.566 145.128.853
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
197.994.566 145.128.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.635.707 990.817
Diğer Dönen Varlıklar
227.011.681 207.556.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
227.011.681 207.556.364
ARA TOPLAM
7.652.491.676 7.129.099.970
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.652.491.676 7.129.099.970
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
28.227.303 12.137.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.227.303 12.137.069
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
8 14.463.122.203 13.037.533.258
Arazi ve Arsalar
134.304.805 134.304.805
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16.911.071 16.377.143
Binalar
136.557.038 131.773.140
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.813.624.629 12.401.426.658
Taşıtlar
11.394.275 10.185.554
Mobilya ve Demirbaşlar
4.326.434 3.822.053
Özel Maliyetler
17.436.587 17.750.921
Yapılmakta Olan Yatırımlar
266.554.871 258.843.680
Diğer Maddi Duran Varlıklar
62.012.493 63.049.304
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 71.919.180 64.593.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
237.097.424 222.087.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
237.097.424 222.087.752
Peşin Ödenmiş Giderler
146.069.404 153.147.175
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
146.069.404 153.147.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 32.757.516 30.526.428
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.979.605.438 13.520.438.080
TOPLAM VARLIKLAR
22.632.097.114 20.649.538.050
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.316.881.165 1.930.888.971
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.288 117.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 14.288 117.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.316.866.877 1.930.771.374
Banka Kredileri
7 2.308.186.592 1.923.308.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.680.285 7.462.939
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.322.037.704 1.228.534.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.322.037.704 1.228.534.487
Banka Kredileri
7 1.319.325.204 1.225.736.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.712.500 2.797.965
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
1.734.125.728 2.019.865.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 219.240.242 89.599.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.514.885.486 1.930.265.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.910.715 18.189.037
Diğer Borçlar
459.123.594 351.950.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
459.123.594 351.950.634
Türev Araçlar
23.674.900 83.074.399
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23.674.900 83.074.399
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
495.472.154 626.692.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.514.048 11.369.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.791.274 2.401.040
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.722.774 8.968.289
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
445.000 1.305.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
445.000 1.305.233
ARA TOPLAM
6.392.185.008 6.271.870.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.392.185.008 6.271.870.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.882.698.439 2.503.301.060
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.882.698.439 2.503.301.060
Banka Kredileri
7 2.812.723.059 2.435.863.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 69.975.380 67.437.608
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
575.309.394 417.527.881
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
417.527.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
575.309.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.099.198 9.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.099.198 9.588.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 794.633.498 863.041.791
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.264.740.529 3.793.459.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.656.925.537 10.065.329.836
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.938.036.921 9.651.817.988
Ödenmiş Sermaye
11 1.226.338.236 1.226.338.236
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 10.726.734 10.726.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.693.499.433 3.740.067.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.693.499.433 3.740.067.960
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.693.495.822 3.740.064.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.611 3.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.089.847.110 1.979.389.432
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.630.799.658 2.514.679.438
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-540.952.548 -535.290.006
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 156.307.615 82.931.556
Yasal Yedekler
156.307.615 82.931.556
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 2.585.556.538 932.614.285
Net Dönem Karı veya Zararı
1.175.761.255 1.679.749.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 1.037.134.656 932.390.226
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.975.171.577 10.584.208.214
TOPLAM KAYNAKLAR
22.632.097.114 20.649.538.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-21.122.211 14.539.601 476.618.581 -470.035.971 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
292.821.126 -94.942.273 207.590.775 405.469.628 89.185.904 494.655.532
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.175.001.053 145.139 813.160.631 -121.308.636 83.282.555 606.210.814 207.590.775 4.624.655.084 495.344.631 5.119.999.715
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.226.338.236 10.726.734 3.740.064.349 3.611 2.514.679.438 -535.290.006 82.931.556 932.614.285 1.679.749.785 9.651.817.988 932.390.226 10.584.208.214
Transferler
-46.568.527 73.376.059 1.652.942.253 -1.679.749.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.120.220 -5.662.542 1.175.761.255 1.286.218.933 104.744.430 1.390.963.363
Dönem Sonu Bakiyeler
1.226.338.236 10.726.734 3.693.495.822 3.611 2.630.799.658 -540.952.548 156.307.615 2.585.556.538 1.175.761.255 10.938.036.921 1.037.134.656 11.975.171.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.270.245.971 241.903.287
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
120.717.392 252.752.245
Yabancı Para Çevrim Farkları
126.379.934 347.694.518
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
126.379.934 347.694.518
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.824.080 -98.898.200
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.824.080 -98.898.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
161.538 3.955.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 161.538 3.955.927
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.717.392 252.752.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.390.963.363 494.655.532
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.744.430 89.185.904
Ana Ortaklık Payları
1.286.218.933 405.469.628
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028061
BIST