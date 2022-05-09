***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 5.892.108.791 2.144.181.219Satışların Maliyeti12 -4.465.390.180 -1.747.786.565TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.426.718.611 396.394.654BRÜT KAR (ZARAR)1.426.718.611 396.394.654Genel Yönetim Giderleri-52.198.913 -25.325.605Pazarlama Giderleri-525.004 -1.128.095Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.735.520 7.961.346Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-70.542.354 -7.201.927ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.319.187.860 370.700.373Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler74.194TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-74.965.028 -10.342.693FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.244.297.026 360.357.680Finansman Gelirleri13 516.735.512 36.358.112Finansman Giderleri14 -205.294.094 -134.402.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.555.738.444 262.313.390Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-285.492.473 -20.410.103Dönem Vergi (Gideri) Geliri-376.616.081 -38.197.857Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 91.123.608 17.787.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.270.245.971 241.903.287DÖNEM KARI (ZARARI)1.270.245.971 241.903.287Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11 94.484.716 34.312.512Ana Ortaklık Payları16 1.175.761.255 207.590.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-298.841.714 346.229.380Dönem Karı (Zararı)1.270.245.971 241.903.287Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.270.245.971 241.903.287Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler256.588.159 430.508.453Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler262.850.016 122.515.065Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler76.924.531 10.738.124Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler74.965.028 10.108.077Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.959.503 630.047Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.396.005 -2.504.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.641.520 -2.504.936Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler754.485 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.412.498 69.257.148Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -132.043.309 -18.275.792Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 172.455.807 87.532.940Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-374.348.227 111.016.289Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.139.137 99.076.660Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-39.139.137 99.076.660Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler285.492.473 20.410.103Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.374.594.483 -326.149.688Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.245.450.191 -237.942.930İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-694.587.768 4.422.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-550.862.423 -242.365.753Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.047.116 5.391.085İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.000.000 11.959.025İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.047.116 -6.567.940Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler34.697.846 -34.501.647Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-45.787.938 -40.682.829Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-285.739.803 -60.053.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)129.640.600 36.771.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-415.380.403 -96.824.523Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler264.954.473 25.297.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)264.954.473 25.297.802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.221.754 16.341.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-88.221.754 16.341.995Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları152.239.647 346.262.052Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-91.671 -32.672Vergi İadeleri (Ödemeleri)-450.989.690 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-907.690.930 -284.895.688Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-907.690.930 -284.895.688Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -906.557.323 -284.249.795Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5.028.395Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.016.000.000 376.615.104Kredilerden Nakit Girişleri20 1.016.000.000 376.615.104Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-429.281.440 -608.325.922Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -429.281.440 -608.325.922Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.230.130 -4.939.413Ödenen Faiz-167.193.523 -116.653.956Alınan Faiz132.043.309 18.275.792Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)424.784.783YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-242.409.645 -273.694.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-242.409.645 -273.694.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ527.522.186 316.771.798DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ285.112.541 43.077.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri281.926.915 524.701.915Finansal Yatırımlar168.198.299 592.983.082Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 134.463.646 592.983.082Vadeli Mevduatlar5 33.734.653Ticari Alacaklar6.490.513.965 5.327.703.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.460.736.919 766.149.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.029.777.046 4.561.554.468Diğer Alacaklar93.779.613 100.822.731İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 47.618.465 58.618.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar46.161.148 42.204.266Türev Araçlar1.735.185 3.859.495Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.735.185 3.859.495Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar188.695.745 225.353.094Peşin Ödenmiş Giderler197.994.566 145.128.853İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler197.994.566 145.128.853Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.635.707 990.817Diğer Dönen Varlıklar227.011.681 207.556.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar227.011.681 207.556.364ARA TOPLAM7.652.491.676 7.129.099.970TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.652.491.676 7.129.099.970DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar28.227.303 12.137.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.227.303 12.137.069Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar8 14.463.122.203 13.037.533.258Arazi ve Arsalar134.304.805 134.304.805Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16.911.071 16.377.143Binalar136.557.038 131.773.140Tesis, Makine ve Cihazlar13.813.624.629 12.401.426.658Taşıtlar11.394.275 10.185.554Mobilya ve Demirbaşlar4.326.434 3.822.053Özel Maliyetler17.436.587 17.750.921Yapılmakta Olan Yatırımlar266.554.871 258.843.680Diğer Maddi Duran Varlıklar62.012.493 63.049.304Kullanım Hakkı Varlıkları9 71.919.180 64.593.990Maddi Olmayan Duran Varlıklar237.097.424 222.087.752Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar237.097.424 222.087.752Peşin Ödenmiş Giderler146.069.404 153.147.175İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler146.069.404 153.147.175Ertelenmiş Vergi Varlığı15 32.757.516 30.526.428Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR14.979.605.438 13.520.438.080TOPLAM VARLIKLAR22.632.097.114 20.649.538.050KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.316.881.165 1.930.888.971İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.288 117.597Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 14.288 117.597İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.316.866.877 1.930.771.374Banka Kredileri7 2.308.186.592 1.923.308.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.680.285 7.462.939Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.322.037.704 1.228.534.487İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.322.037.704 1.228.534.487Banka Kredileri7 1.319.325.204 1.225.736.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.712.500 2.797.965Diğer Finansal YükümlülüklerDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar1.734.125.728 2.019.865.531İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 219.240.242 89.599.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.514.885.486 1.930.265.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26.910.715 18.189.037Diğer Borçlar459.123.594 351.950.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar459.123.594 351.950.634Türev Araçlar23.674.900 83.074.399Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar23.674.900 83.074.399Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü495.472.154 626.692.702Kısa Vadeli Karşılıklar13.514.048 11.369.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.791.274 2.401.040Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.722.774 8.968.289Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler445.000 1.305.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler445.000 1.305.233ARA TOPLAM6.392.185.008 6.271.870.323TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.392.185.008 6.271.870.323UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.882.698.439 2.503.301.060İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.882.698.439 2.503.301.060Banka Kredileri7 2.812.723.059 2.435.863.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 69.975.380 67.437.608Diğer Finansal YükümlülüklerDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar575.309.394 417.527.881İlişkili Taraflara Diğer Borçlar417.527.881İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar575.309.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar12.099.198 9.588.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.099.198 9.588.781Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 794.633.498 863.041.791TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.264.740.529 3.793.459.513TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.656.925.537 10.065.329.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.938.036.921 9.651.817.988Ödenmiş Sermaye11 1.226.338.236 1.226.338.236Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 10.726.734 10.726.734Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.693.499.433 3.740.067.960Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.693.499.433 3.740.067.960Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.693.495.822 3.740.064.349Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.611 3.611Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.089.847.110 1.979.389.432Yabancı Para Çevrim Farkları2.630.799.658 2.514.679.438Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-540.952.548 -535.290.006Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 156.307.615 82.931.556Yasal Yedekler156.307.615 82.931.556Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 2.585.556.538 932.614.285Net Dönem Karı veya Zararı1.175.761.255 1.679.749.785Kontrol Gücü Olmayan Paylar11 1.037.134.656 932.390.226TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.975.171.577 10.584.208.214TOPLAM KAYNAKLAR22.632.097.114 20.649.538.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-21.122.211 14.539.601 476.618.581 -470.035.971 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)292.821.126 -94.942.273 207.590.775 405.469.628 89.185.904 494.655.532Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.175.001.053 145.139 813.160.631 -121.308.636 83.282.555 606.210.814 207.590.775 4.624.655.084 495.344.631 5.119.999.715Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.226.338.236 10.726.734 3.740.064.349 3.611 2.514.679.438 -535.290.006 82.931.556 932.614.285 1.679.749.785 9.651.817.988 932.390.226 10.584.208.214Transferler-46.568.527 73.376.059 1.652.942.253 -1.679.749.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.120.220 -5.662.542 1.175.761.255 1.286.218.933 104.744.430 1.390.963.363Dönem Sonu Bakiyeler1.226.338.236 10.726.734 3.693.495.822 3.611 2.630.799.658 -540.952.548 156.307.615 2.585.556.538 1.175.761.255 10.938.036.921 1.037.134.656 11.975.171.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.270.245.971 241.903.287DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar120.717.392 252.752.245Yabancı Para Çevrim Farkları126.379.934 347.694.518Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)126.379.934 347.694.518Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.824.080 -98.898.200Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.824.080 -98.898.200Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler161.538 3.955.927Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 161.538 3.955.927DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)120.717.392 252.752.245TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.390.963.363 494.655.532Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar104.744.430 89.185.904Ana Ortaklık Payları1.286.218.933 405.469.628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028061BIST