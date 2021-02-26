***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.02.2021 15:00
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji'nin 2021 yılına ilişkin beklentilerini içeren sunum ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913284
BIST
15:201.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,70
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:207,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:208,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:20421,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,48
|Açılış
|: 420,95
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.705.786
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|BLCYT
|9,15
|54.412.890
|% 8,67
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,40
|1.289.830.543
|% 0,07
|
|KOZAL
|127,20
|1.215.782.114
|% -0,78
|
|GARAN
|8,85
|978.000.823
|% -2,53
|
|PETKM
|5,18
|782.988.887
|% -1,89
|
|SASA
|39,94
|753.607.040
|% -4,22
|
|EKGYO
|2,25
|650.252.297
|% -2,60
|
|TSKB
|1,65
|366.837.189
|% -4,07
|
|KARSN
|3,90
|623.289.693
|% -7,80
|
|PETKM
|5,18
|782.988.887
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,31
|195.137.040
|% -3,68
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4238
|7,4300
|% 1,05
|
|Euro
|8,9989
|9,0080
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,3115
|10,3632
|% 0,42
|
|Frank
|8,1755
|8,2248
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 1,12
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-8,00
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.782
|2.854
|39,28
|
|Yarım
|1.344
|1.381
|19,00
|
|Çeyrek
|674
|690
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-1,23
|