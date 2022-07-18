***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bilgilendirme Dokümanı GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.06.2022Genel Kurul Tarihi 19.07.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 34805 Kavacık Beykoz İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,10 - Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,11 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,12 - 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi13 - 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi15 - 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2021 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK İlan Metni 2022.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation Letter - 2021 AGM.pdf - İlan MetniEK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Information Document - 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarGenel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu aday değişimi nedeniyle revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045967BIST