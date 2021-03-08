***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.03.2021 09:17
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralleri
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Malatya -1 (15 MW ) , Malatya -2 (15 MW), Elazığ-1 (10 MW), Elazığ -2 (10 MW ) , Bingöl -1 (10 MW ) ve Bingöl -2 (10 MW)'ü kapsayan yarışmalara (YEKA GES-3) Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından katılım sağlanacaktır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915764
BIST