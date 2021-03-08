***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerjisi Santralleriİhaleyi Açan TarafT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi08/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Malatya -1 (15 MW ) , Malatya -2 (15 MW), Elazığ-1 (10 MW), Elazığ -2 (10 MW ) , Bingöl -1 (10 MW ) ve Bingöl -2 (10 MW)'ü kapsayan yarışmalara (YEKA GES-3) Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından katılım sağlanacaktır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915764BIST