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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

08.03.2021 09:17



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralleri
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

     Şirketimizin 05.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Malatya -1 (15 MW ) , Malatya -2 (15 MW), Elazığ-1 (10 MW), Elazığ -2 (10 MW ) , Bingöl -1 (10 MW ) ve  Bingöl -2 (10 MW)'ü kapsayan yarışmalara (YEKA GES-3) Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından katılım sağlanacaktır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915764


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Cumhuriyet 2.739 2.781 19,00  
Tam 2.730 2.797 17,81  
Yarım 1.319 1.353 8,61  
Çeyrek 662 677 4,31  
Gümüş.Ons 25,34 25,38 0,18  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,08  
B. Petrol 70,56 70,56 1,20  
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