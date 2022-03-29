***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.03.2022 14:18
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/03/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/03/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/07/2021
Açıklama
Şirketimiz, 29 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren bir yıldır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013662
BIST
15:092.203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 30,74
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.206
En Düşük
2.182
15:0914,6902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1252
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:0916,3119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0338
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:09900,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -14,84
|Açılış
|: 900,98
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.005.233
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,52
|109.245.789
|% 9,40
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|PSGYO
|15,53
|95.887.056
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.046.902
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,90
|27.550.266
|% -7,18
|
|PKENT
|230,00
|34.516.532
|% -6,69
|
|ENSRI
|17,49
|144.645.961
|% -5,15
|
|THYAO
|30,22
|2.675.835.492
|% 3,99
|
|SISE
|14,73
|1.442.477.007
|% 3,73
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,27
|986.902.722
|% 0,79
|
|EREGL
|32,82
|892.255.565
|% 0,37
|
|ODAS
|1,90
|759.593.765
|% 5,56
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,41
|414.594.405
|% 2,99
|
|ZOREN
|1,88
|280.824.544
|% 8,67
|
|YKBNK
|3,94
|427.773.666
|% 1,81
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6793
|14,6889
|% -0,85
|
|Euro
|16,2903
|16,3083
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2361
|19,3326
|% -0,52
|
|Frank
|15,6530
|15,7473
|% -0,83
|
|Riyal
|3,9029
|3,9225
|% -0,84
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,52
|
|Cumhuriyet
|5.989
|6.079
|-127,00
|
|Tam
|5.950
|6.104
|-133,40
|
|Yarım
|2.876
|2.953
|-64,53
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-32,27
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22THYAO
Yüzde 7.09 oranında artışla 31.12 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 015, 808 adet işlem
-
15:21AKSGY
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 895, 973 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 69 artarak (% 1.57 ) 2, 438
-
15:20XU100
Endeks 2, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 21, 401.00 milyon TL de
-
15:20THYAO
Yüzde 7.16 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 907, 633 adet işlem