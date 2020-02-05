***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 14:17
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekli 4.2.8 maddesine uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedel ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi yaptırmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817172
BIST
14:21123.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 923,27
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
122.125
14:215,9778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
14:216,5885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0164
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
14:21298,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,62
|Açılış
|: 298,40
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|DZGYO
|6,68
|16.434.583
|% 18,44
|
|TEKTU
|1,89
|500.405.037
|% 15,95
|
|TSGYO
|2,18
|36.818.014
|% 12,95
|
|DITAS
|13,84
|24.556.479
|% 11,25
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.108.743
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,05
|135.712
|% -7,85
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,72
|1.732.870.313
|% 2,29
|
|ISFIN
|4,56
|564.166.106
|% 2,93
|
|TEKTU
|1,89
|500.405.037
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|437.823.525
|% 2,75
|
|PETKM
|4,21
|362.485.374
|% -0,71
|
|TEKTU
|1,89
|500.405.037
|% 15,95
|
|ODAS
|2,24
|437.823.525
|% 2,75
|
|IHLAS
|0,91
|172.193.961
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,75
|254.273.277
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,22
|161.447.262
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7797
|7,8187
|% 0,13
|
|Frank
|6,1212
|6,1581
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5889
|1,5969
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|-9,00
|
|Tam
|1.968
|2.017
|-11,99
|
|Yarım
|951
|976
|-5,80
|
|Çeyrek
|477
|488
|-2,89
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,02
|