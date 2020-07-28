***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 18:59
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 - Nisan 2020 tarihleri arasında olduğu gibi, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretimini Ağustos ayı itibarıyla geçici süreyle durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapılmıştır.
Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir.
Üretimi durdurma talebimiz olumlu karşılandığında santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862847
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1067
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1295
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1941
En Düşük
8,0435
18:05435,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,25
|Açılış
|: 435,29
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9637
|9,0086
|% 1,61
|
|Frank
|7,5430
|7,5884
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8462
|1,8555
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,47
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,22
|
|Cumhuriyet
|2.847
|2.887
|59,90
|
|Tam
|2.933
|2.969
|61,60
|
|Yarım
|1.424
|1.449
|30,10
|
|Çeyrek
|714
|725
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,33
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS