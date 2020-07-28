***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞubat 2020 - Nisan 2020 tarihleri arasında olduğu gibi, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretimini Ağustos ayı itibarıyla geçici süreyle durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapılmıştır.Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir.Üretimi durdurma talebimiz olumlu karşılandığında santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862847BIST