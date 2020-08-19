***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2020 12:18
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.07.2020 tarihli KAP duyurumuzda başvurusunu duyurduğumuz Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin "İletim Sisteminden Geçici Süre İle Ayrılma" talebi TEİAŞ tarafından bugün kabul edilmiş olup, üretim geçici olarak durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869903
BIST
12:171.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
12:177,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
12:178,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
12:17472,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 472,55
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler12:17
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|AGYO
|2,43
|5.015.421
|% 9,95
|
|TKURU
|89,00
|383.145
|% 9,94
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.001.629
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,97
|764.835.496
|% 1,55
|
|SISE
|6,18
|628.107.870
|% 4,04
|
|GARAN
|7,23
|559.772.954
|% 1,40
|
|ASELS
|17,89
|473.136.380
|% 1,07
|
|GUSGR
|6,25
|441.044.677
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,97
|764.835.496
|% 1,55
|
|SISE
|6,18
|628.107.870
|% 4,04
|
|GARAN
|7,23
|559.772.954
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,25
|441.044.677
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,15
|142.151.734
|% 0,94
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3711
|7,3766
|% 0,05
|
|Euro
|8,8069
|8,8123
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7403
|9,7891
|% 0,13
|
|Frank
|8,1375
|8,1865
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% 0,07
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-7,43
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.124
|3.203
|-4,31
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-2,09
|
|Çeyrek
|757
|775
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,33
|
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