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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.09.2020 11:59
GÜNCEL HABERLER



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2017-01.12.2017-13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin satışına ilişkin yayımladığımız 15.06.2017 ve 01.12.2017 tarihli KAP bildirimlerinde de belirttiğimiz üzere 28 MWm (27 MWe) kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne 60.100.000,00 USD'ye ("Şirket Değeri") satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı.  Satışın 38,500,000.00 USD'lik kısmı satış anında nakden ve defaten tahsil edilmiş, 72 MW'a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için kalan 21.600.000,00 USD bakiyenin ise gerekli tüm yatırım izinlerinin alınmasından sonra yapılması konusunda anlaşılmıştı.  13.04.2020 tarihli kap duyurumuzda da belirtildiği gibi, kapasite artırımı kapsamında 20 adet türbinin 18 tanesinin izin süreçleri tamamlanmış projeye başlanmış ve Aksa Enerji tarafından 15.185.249,27 USD bakiye tahsil edilmişti. Kalan 2 türbin için de izin süreçleri tamamlanmış olup, satış tutarından kalan 2.160.000,00 USD bakiye 15.09.2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875265


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Tam 3.120 3.197 17,86  
Yarım 1.508 1.547 8,64  
Çeyrek 756 773 4,32  
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Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
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