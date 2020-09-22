***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOcak 2017'den bu yana Türkiye ve Kıbrıs Santrallerinden Sorumlu Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü olarak görev yapan Sn. Senlav Güner, mevcut görevine ek olarak yeni yatırımımız olan Özbekistan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nden de sorumlu olacak şekilde Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü olarak atanmıştır. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876192BIST