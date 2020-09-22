***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 17:26
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2017'den bu yana Türkiye ve Kıbrıs Santrallerinden Sorumlu Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü olarak görev yapan Sn. Senlav Güner, mevcut görevine ek olarak yeni yatırımımız olan Özbekistan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nden de sorumlu olacak şekilde Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü olarak atanmıştır. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876192
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 468,82
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.487.907
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6663
|7,6705
|% 0,50
|
|Euro
|8,9689
|8,9772
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7314
|9,7802
|% -0,24
|
|Frank
|8,3029
|8,3529
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0385
|2,0487
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-14,12
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005