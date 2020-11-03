***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 10:53
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.", ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya başvurmuştur.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885615
BIST
13:431.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:438,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4954
En Düşük
8,4096
13:439,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1165
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9398
En Düşük
9,7754
13:43517,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,41
|Açılış
|: 517,79
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:41
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.499.009
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.032.697
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SISE
|6,39
|761.577.272
|% 0,47
|
|PETKM
|4,22
|729.514.754
|% 2,93
|
|TSKB
|2,34
|615.006.098
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,30
|514.068.296
|% -3,23
|
|GARAN
|6,67
|442.181.550
|% 0,91
|
|TSKB
|2,34
|615.006.098
|% -8,24
|
|PETKM
|4,22
|729.514.754
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,30
|514.068.296
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,45
|338.049.417
|% 0,41
|
|ODAS
|3,26
|396.885.099
|% 2,19
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4886
|8,4936
|% 0,63
|
|Euro
|9,9310
|9,9378
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,9842
|11,0393
|% 1,06
|
|Frank
|9,2247
|9,2802
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2549
|2,2662
|% 0,49
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|