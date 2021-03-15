***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 09:44
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş."'nin Gürcistan'a 15 gün süreyle (16 Mart 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında) 530 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya yaptığı başvuru 12 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır. Bahsi geçen ihracat faaliyetinin 16 Mart 2021'de başlaması planlanmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918118
BIST
11:001.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:007,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:009,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:00420,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,88
|Açılış
|: 420,15
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TRILC
|19,48
|12.155.286
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|48.077.394
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.032.290
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|14.939.123
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|22.343.702
|% 9,97
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|7.932.436
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|POLTK
|339,00
|17.702.087
|% -8,63
|
|GARAN
|8,84
|336.280.967
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,89
|205.677.444
|% 6,54
|
|PETKM
|6,24
|183.535.104
|% 0,81
|
|THYAO
|14,52
|175.542.244
|% 0,14
|
|SISE
|7,72
|171.439.931
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,27
|169.387.506
|% -0,87
|
|BJKAS
|4,89
|205.677.444
|% 6,54
|
|GARAN
|8,84
|336.280.967
|% -0,90
|
|GSRAY
|3,95
|135.263.107
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,71
|90.278.487
|% -1,09
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5722
|7,5789
|% 0,16
|
|Euro
|9,0399
|9,0495
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,5274
|10,5802
|% 0,18
|
|Frank
|8,1170
|8,1659
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0165
|2,0267
|% 0,25
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-0,69
|
|Altın Gr.
|421
|421
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|69,75
|69,75
|0,53
|
Seans Raporu
11:00
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11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, GARAN
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SISE, TUPRS
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 58 kaybederek (% -0.12 ) 1, 362
-
11:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LOGO, LUKSK, TRILC, ACSEL, VAKKO, UMPAS, SANKO, IDEAS, BRMEN, KAPLM
-
11:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, COSMO, FENER