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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.03.2021 09:44



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş."'nin Gürcistan'a 15 gün süreyle (16 Mart 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında) 530 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya yaptığı başvuru 12 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır. Bahsi geçen ihracat faaliyetinin 16 Mart 2021'de başlaması planlanmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918118


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