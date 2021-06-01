***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 09:20
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Mart 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.", Gürcistan'a 16-31 Mart 2021 tarihleri arasında 530 MW kapasiteye kadar enerji ihracatı faaliyeti gerçekleştirmişti.
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, bu defa Gürcistan'dan 1 ay süreyle (01 Haziran 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında) 52,5 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939238
BIST
10:361.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:368,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:3610,4055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0183
|Açılış
|: 10,3400
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|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4055
En Düşük
10,3676
10:36521,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,39
|Açılış
|: 521,98
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:36
|KONTR
|72,60
|9.546.086
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|DERIM
|10,85
|4.666.569
|% 9,05
|
|VAKKO
|11,69
|10.058.727
|% 8,74
|
|INVEO
|131,20
|5.958.818
|% 8,43
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|ISGSY
|9,46
|18.470.599
|% -5,02
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|GARAN
|8,06
|312.054.015
|% 0,88
|
|THYAO
|13,16
|166.454.113
|% -1,20
|
|KRDMD
|7,83
|126.306.442
|% -0,38
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|TUPRS
|97,60
|90.234.816
|% 0,26
|
|GARAN
|8,06
|312.054.015
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,19
|82.181.448
|% 1,86
|
|ODAS
|2,19
|60.701.033
|% -5,19
|
|TSKB
|1,35
|31.984.471
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,94
|40.523.962
|% -0,51
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4929
|8,4963
|% 0,05
|
|Euro
|10,3987
|10,4055
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0385
|12,0989
|% 0,04
|
|Frank
|9,4089
|9,4655
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,11
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|7,16
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,37
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,41
|70,41
|1,10
|
Seans Raporu
10:36
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