***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Ağustos 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere, 147 MW kurulu güce sahip Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin "İletim Sisteminden Geçici Süre İle Ayrılma" talebi TEİAŞ tarafından kabul edilmiş ve üretim geçici olarak durdurulmuştu.Güncel piyasa koşullarında gözlemlenen olumlu gidişat değerlendirilerek, 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin yeniden devreye alınması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin Türkiye'deki aktif kurulu gücü 1.317 MW'a yükselecektir.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953030BIST