***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 12:40
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
19 Ağustos 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere, 147 MW kurulu güce sahip Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin "İletim Sisteminden Geçici Süre İle Ayrılma" talebi TEİAŞ tarafından kabul edilmiş ve üretim geçici olarak durdurulmuştu.
Güncel piyasa koşullarında gözlemlenen olumlu gidişat değerlendirilerek, 01 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin yeniden devreye alınması kararlaştırılmıştır. Böylelikle, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin Türkiye'deki aktif kurulu gücü 1.317 MW'a yükselecektir.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953030
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|VKING
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|TSGYO
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|OZBAL
|14,09
|42.686.390
|% 7,72
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|METUR
|6,82
|96.256.618
|% -9,91
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|HURGZ
|1,67
|19.048.021
|% -9,73
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|MEGAP
|6,73
|119.144.741
|% -9,05
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|MEGAP
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|119.144.741
|% -9,05
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|ISBIR
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|
|GARAN
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|% 0,72
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|YKBNK
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|KRDMD
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|% 0,77
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|EREGL
|20,12
|347.573.570
|% 0,60
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|ASELS
|15,47
|319.472.388
|% 1,38
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|YKBNK
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|444.126.493
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|GARAN
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|827.402.466
|% 0,72
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|KARSN
|4,34
|287.978.564
|% 3,33
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|KRDMD
|7,83
|373.367.804
|% 0,77
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|ODAS
|1,79
|73.506.278
|% -2,72
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|13:56
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4019
|8,4088
|% -0,55
|
|Euro
|10,0049
|10,0127
|% -0,56
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|Sterlin
|11,7298
|11,7886
|% -0,38
|
|Frank
|9,2618
|9,3176
|% -0,38
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|Riyal
|2,2374
|2,2486
|% -0,50
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.828
|1.829
|0,27
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|Altın Gr.
|494
|495
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|3.328
|-27,00
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|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
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|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
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|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
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|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|6,91
|-0,03
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|B. Petrol
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|74,87
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