***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 11:03
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 1 Ekim 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 300 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965838
BIST
12:161.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:168,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:1610,3411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:16495,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 495,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:16
|VBTYZ
|20,74
|53.109.985
|% 9,97
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,28
|10.277.675
|% 7,02
|
|TGSAS
|15,90
|4.774.720
|% 6,14
|
|ATAGY
|4,17
|14.177.119
|% 6,11
|
|RALYH
|5,87
|262.506
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|135.679.026
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|748.143
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,06
|80.440.345
|% -9,70
|
|FRIGO
|21,76
|12.369.554
|% -7,64
|
|GARAN
|9,11
|686.086.516
|% 0,55
|
|THYAO
|14,02
|477.993.820
|% 1,74
|
|SISE
|8,22
|417.492.508
|% 0,61
|
|TUPRS
|114,40
|382.683.616
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,39
|311.854.458
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,37
|289.105.724
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|686.086.516
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,79
|106.474.015
|% 0,56
|
|SISE
|8,22
|417.492.508
|% 0,61
|
|ODAS
|1,39
|67.328.446
|% 2,21
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8976
|8,9005
|% -0,19
|
|Euro
|10,3330
|10,3411
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9230
|11,9828
|% -0,06
|
|Frank
|9,4823
|9,5395
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3652
|2,3771
|% -0,16
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|5,66
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|2,74
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,27
|
Seans Raporu
12:16
daha fazla
-
12:26XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 5, 095.00 milyon TL de
-
12:24EMKEL
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 161, 878 adet işlem
-
12:23LINK
Yüzde 5.99 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 675 adet işlem
-
12:22ERSU
Yüzde 4.57 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 446, 791 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TTKOM, KOZAL