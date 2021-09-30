***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 1 Ekim 2021- 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 300 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965838BIST