***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 14:44
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Mali Enerji Santrali'nde 20 MW'lık ek kapasitenin tamamı devreye alınmış olup, kurulu güç 60 MW'a ulaşmıştır. Böylelikle Aksa Enerji'nin toplam kurulu gücü 1.966 MW'a yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973971
BIST
17:471.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:479,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:4711,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0452
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:47551,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,81
|Açılış
|: 551,65
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:47
|FRIGO
|23,56
|45.162.225
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.947.649
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.976.495
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|25.300.971
|% 9,91
|
|VERTU
|23,22
|129.248.080
|% 9,22
|
|KRGYO
|6,66
|49.594.040
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.539.172
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.457.875
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|381.118.421
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.425.843
|% -9,90
|
|GARAN
|10,13
|3.182.889.905
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.425.843
|% -9,90
|
|THYAO
|15,38
|1.150.554.533
|% 0,65
|
|SISE
|8,62
|858.297.181
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|818.657.648
|% 2,02
|
|GARAN
|10,13
|3.182.889.905
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|815.633.023
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.425.843
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,28
|743.307.794
|% 7,81
|
|EKGYO
|2,03
|291.185.228
|% 0,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5796
|9,5828
|% 0,49
|
|Euro
|11,1085
|11,1198
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,0260
|13,0913
|% 0,26
|
|Frank
|10,4528
|10,5158
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5472
|2,5600
|% 0,49
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,44
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,22
|
Seans Raporu
17:47
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