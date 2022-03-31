***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 16:24
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 1 Nisan 2022- 30 Nisan 2022 tarihleri arasında 75 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla başlayacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014537
BIST
16:092.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,08
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:0914,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0238
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6779
En Düşük
14,5922
16:0916,2770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0771
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:09912,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,63
|Açılış
|: 912,63
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
913,02
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TURGG
|216,70
|50.504.520
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.264.524
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|39.502.890
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.246.450
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,18
|137.589.899
|% -8,09
|
|KAPLM
|55,60
|7.728.959
|% -6,79
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GLBMD
|5,67
|7.318.499
|% -4,71
|
|THYAO
|32,62
|3.398.854.499
|% 1,37
|
|GARAN
|12,25
|2.226.843.684
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,21
|1.811.654.101
|% 1,74
|
|SISE
|15,26
|1.088.487.434
|% 0,86
|
|KARSN
|5,55
|951.282.483
|% 4,52
|
|ODAS
|1,73
|362.486.706
|% 2,98
|
|GARAN
|12,25
|2.226.843.684
|% 0,49
|
|KARSN
|5,55
|951.282.483
|% 4,52
|
|YKBNK
|4,11
|688.064.795
|% -0,24
|
|ISFIN
|3,60
|447.433.605
|% 4,96
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6726
|14,6804
|% 0,19
|
|Euro
|16,2637
|16,2761
|% -0,48
|
|Sterlin
|19,2193
|19,3156
|% 0,10
|
|Frank
|15,8171
|15,9123
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8998
|3,9194
|% 0,11
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|4,38
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|7,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|6,30
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|3,05
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,69
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23ETILR
Yüzde 5.44 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 248 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 91 artarak (% 0.64 ) 2, 493
-
16:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, GARAN, KARSN
-
16:22XU100
Endeks 2, 243 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 24, 688.00 milyon TL de
-
16:22TTKOM
Yüzde 4.33 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 820, 477 adet işlem